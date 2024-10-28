Lideranças políticas do ES avaliam vitória de Weverson na Serra

O prefeito eleito da Serra Weverson Meireles e a vice Gracimeri Gaviorno Crédito: Vitor Jubini

Prefeito reeleito de Vila Velha no primeiro turno, Arnaldinho Borgo (Podemos) felicitou Weverson pela eleição, destacando que foi uma campanha duríssima. "Tanto ele quanto Vidigal se consagraram campeões", observou o chefe do Executivo canela-verde, ao mencionar o atual prefeito Sergio Vidigal (PDT), que indicou o sucessor vitorioso.

Arnaldinho lembra que o PDT compôs a chapa vencedora em Vila Velha e que o prefeito eleito na Serra é um colega há bastante tempo. "O povo serrano optou pela continuidade do trabalho que Vidigal iniciou há 28 anos. Acredito que, com Weverson, teremos a oportunidade de construir políticas públicas para avançar na Região Metropolitana", pontuou.

Em suas redes sociais, o vice-governador Ricardo Ferraço (MDB) também felicitou o prefeito com uma foto em que aparece com Vidigal e Weverson e, em outra, destacou na legenda "a vitória do trabalho e da verdade."

Também em publicação, o senador Fabiano Contarato (PT) cumprimentou Weverson pela "vitória e postura democrática", e lhe desejou um excelente mandato.

Cumprimento pela vitória e postura democrática o futuro prefeito da Serra, Weverson Meireles, eleito hoje com 60,48% dos votos. Desejo a ele um excelente mandato. — Fabiano Contarato (@ContaratoSenado) October 27, 2024

O presidente da Assembleia Legislativa Marcelo Santos (União), avalia que a eleição é um processo democrático e as pessoas têm o direito de escolher aquele candidato que lhes parece melhor. Apoiador de Muribeca na disputa para a Prefeitura da Serra, ele disse que espera de Weverson as entregas com as quais se comprometeu.

"A disputa termina quando finaliza a eleição. Apoiei o Muribeca, mas, no que depender do presidente da Assembleia, Weverson terá meu apoio", assegurou.

Para Marcelo Santos, o deputado republicano, embora não tenha sido eleito, é também um vencedor. "Ele perdeu ganhando. Foi o único político da Serra que, ao longo desses quase 30 anos, conseguiu furar uma bolha impenetrável. Ele é um dos grandes vitoriosos", opinou o presidente da Assembleia, ao fazer referência ao fato de Muribeca ter avançado ao segundo turno e retirado da disputa o ex-prefeito Audifax Barcelos (PP) que, com o atual prefeito, se revezou no comando da cidade por 28 anos.

O presidente estadual do Republicanos, Erick Musso, desejou sucesso a Weverson na Prefeitura da Serra, mesmo com a derrota do candidato do partido.

"A gente está muito satisfeito com o Pablo. Ele é uma liderança jovem, de 33 anos, que ficou dois anos como vereador, dois como deputado e conquistou 40% dos votos na maior cidade do Espírito Santo. Isso não é pouca coisa!", ressaltou Musso. Para ele, Muribeca surge como uma das grandes lideranças populares não só da Serra, mas do Estado.