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Eleições 2024

Vice de Weverson diz que resultado traz 'prosperidade e renovação' para a Serra

Gracimeri Gaviorno é a vice na chapa de Weverson Meireles, eleito neste domingo com 60,48% dos votos válidos
Julia Camim

Julia Camim

Publicado em 

27 out 2024 às 20:29

Publicado em 27 de Outubro de 2024 às 20:29

Weverson e Gracimeri
Gracimeri comemora vitória na Serra junto com Weverson na noite deste domingo (27) Crédito: Vitor Jubini
A delegada aposentada da Polícia Civil Gracimeri Gaviorno (MDB), vice-prefeita de Weverson Meireles (PDT), eleito neste domingo (27) na Serra, afirmou que o resultado das Eleições 2024 no município representa a inauguração de um novo ciclo de prosperidade e renovação política. A chapa vencedora recebeu 60,48% dos votos válidos computados pela Justiça Eleitoral e o nome do titular foi escolhido pelo atual prefeito, Sérgio Vidigal (PDT), para sucedê-lo.
“É uma responsabilidade muito grande. Respeito muito a população que escolheu este como o melhor projeto para liderar a cidade. Uma gratidão a todos aqueles que construíram e colocaram a Serra neste momento. Estarei junto com o Weverson honrando este legado e inaugurando um novo ciclo de prosperidade na Serra, principalmente porque este é o momento da renovação política aqui”, declarou a vice eleita.
Gracimeri também exaltou as melhorias na cidade que, segundo ela, cresceu e se desenvolveu ao longo dos últimos anos. No entanto, ressaltou que ainda há desafios sociais a serem superados, como a questão da violência contra a mulher e também contra os jovens.
Sobre isso, a delegada disse que pretende utilizar sua experiência nas secretarias de Direitos Humanos do Estado e também do município para combater a violência contra a mulher e proporcionar uma gestão pública que favoreça as serranas, implementando projetos e ações para erradicar os desafios.
“Como mulher no município da Serra, com toda a minha história de enfrentamento à violência contra a mulher e desenvolvimento de liderança, a gente pode, com a força e com a experiência, combater essa violência que tem assolado as mulheres no Brasil, no Estado e também aqui na Serra”.
O adversário derrotado pela chapa de Weverson e Gracimeri, Pablo Muribeca (Republicanos), foi escolhido por 39,52% dos eleitores serranos.
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