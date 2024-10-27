Vice de Weverson diz que resultado traz 'prosperidade e renovação' para a Serra

Gracimeri comemora vitória na Serra junto com Weverson na noite deste domingo (27) Crédito: Vitor Jubini

“É uma responsabilidade muito grande. Respeito muito a população que escolheu este como o melhor projeto para liderar a cidade. Uma gratidão a todos aqueles que construíram e colocaram a Serra neste momento. Estarei junto com o Weverson honrando este legado e inaugurando um novo ciclo de prosperidade na Serra, principalmente porque este é o momento da renovação política aqui”, declarou a vice eleita.

Gracimeri também exaltou as melhorias na cidade que, segundo ela, cresceu e se desenvolveu ao longo dos últimos anos. No entanto, ressaltou que ainda há desafios sociais a serem superados, como a questão da violência contra a mulher e também contra os jovens.

Sobre isso, a delegada disse que pretende utilizar sua experiência nas secretarias de Direitos Humanos do Estado e também do município para combater a violência contra a mulher e proporcionar uma gestão pública que favoreça as serranas, implementando projetos e ações para erradicar os desafios.

“Como mulher no município da Serra, com toda a minha história de enfrentamento à violência contra a mulher e desenvolvimento de liderança, a gente pode, com a força e com a experiência, combater essa violência que tem assolado as mulheres no Brasil, no Estado e também aqui na Serra”.

O adversário derrotado pela chapa de Weverson e Gracimeri, Pablo Muribeca (Republicanos), foi escolhido por 39,52% dos eleitores serranos.