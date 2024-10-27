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Eleições 2024

Weverson teve 40,9 mil votos a mais do que no 1° turno na Serra, e Muribeca, 28,5 mil

Número de votos nulos e em branco caiu entre os dois turnos, mas abstenção aumentou
Nadedja Calado

Nadedja Calado

Publicado em 

27 out 2024 às 19:38

Publicado em 27 de Outubro de 2024 às 19:38

Weverson Meireles (PDT) e Pablo Muribeca (Republicanos) disputaram 2º turno na Serra
Weverson Meireles (PDT) e Pablo Muribeca (Republicanos) disputaram 2º turno na Serra Crédito: Vitor Jubini e Carlos Alberto Silva/A Gazeta
Eleito prefeito da Serra no segundo turno, Weverson Meireles (PDT) recebeu 138.071 votos, 40.984 a mais do que havia recebido no primeiro turno, quando contou com a preferência de 97.087 eleitores. No dia 6 de outubro, ele teve 39,66% dos votos válidos, e neste domingo (27) somou 60,48%.
O candidato derrotado Pablo Muribeca (Republicanos) recebeu no segundo turno 39,52% dos votos, totalizando 90.227. Foram 28.537 a mais do que no primeiro turno, quando teve 61.690, com 25,20% dos votos válidos.
No único município do Estado a definir o pleito municipal majoritário em segundo turno, os dois concorrentes foram para a nova etapa disputando pouco mais de 105 mil votos. Esse é o número de eleitores que, no primeiro turno, escolheram outros candidatos na cidade, votaram em branco ou anularam o voto.
Os candidatos do maior colégio eleitoral capixaba buscavam converter os 58.643 votos recebidos pelo ex-prefeito Audifax Barcelos (PP) somados aos 18.751 depositados em Igor Elson (PL), 7.513 no Professor Roberto Carlos (PT), 919 em Wylson Zon (Novo) e os 175 em Antonio Bungenstab (PRTB) a seu favor.

Brancos e nulos diminuem; abstenções crescem

Além disso, tentaram convencer os 10.270 cidadãos que votaram em branco e os 9.132 que votaram nulo a depositarem a confiança neles. No segundo turno, os dois índices caíram: os votos em branco foram 6.535, e os nulos somaram 7.434.
As abstenções, por outro lado, aumentaram entre os dois turnos. No primeiro, foram 98.344 eleitores que deixaram de votar, ou 27,13%, enquanto no segundo os ausentes foram 33,17%, totalizando 120.257 eleitores faltosos.

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