Weverson teve 40,9 mil votos a mais do que no 1° turno na Serra, e Muribeca, 28,5 mil

Weverson Meireles (PDT) e Pablo Muribeca (Republicanos) disputaram 2º turno na Serra Crédito: Vitor Jubini e Carlos Alberto Silva/A Gazeta

O candidato derrotado Pablo Muribeca (Republicanos) recebeu no segundo turno 39,52% dos votos, totalizando 90.227. Foram 28.537 a mais do que no primeiro turno, quando teve 61.690, com 25,20% dos votos válidos.

No único município do Estado a definir o pleito municipal majoritário em segundo turno, os dois concorrentes foram para a nova etapa disputando pouco mais de 105 mil votos . Esse é o número de eleitores que, no primeiro turno, escolheram outros candidatos na cidade, votaram em branco ou anularam o voto.

Os candidatos do maior colégio eleitoral capixaba buscavam converter os 58.643 votos recebidos pelo ex-prefeito Audifax Barcelos (PP) somados aos 18.751 depositados em Igor Elson (PL), 7.513 no Professor Roberto Carlos (PT), 919 em Wylson Zon (Novo) e os 175 em Antonio Bungenstab (PRTB) a seu favor.

Brancos e nulos diminuem; abstenções crescem

Além disso, tentaram convencer os 10.270 cidadãos que votaram em branco e os 9.132 que votaram nulo a depositarem a confiança neles. No segundo turno, os dois índices caíram: os votos em branco foram 6.535, e os nulos somaram 7.434.