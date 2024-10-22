Saiba qual o salário dos prefeitos das cidades do Espírito Santo

Prefeitos não podem receber mais do que salário de ministro do STF, que é de R$ 44 mil

Você sabe quanto ganha o prefeito da sua cidade? No Brasil, o salário dos chefes dos Executivos municipais não é fixo, e varia conforme a localidade. O valor é estipulado a partir de determinações da Câmara de cada município, a depender do porte e arrecadação de cada um.