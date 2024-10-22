Você sabe quanto ganha o prefeito da sua cidade? No Brasil, o salário dos chefes dos Executivos municipais não é fixo, e varia conforme a localidade. O valor é estipulado a partir de determinações da Câmara de cada município, a depender do porte e arrecadação de cada um.
Mas há um limite: o valor precisa ser inferior à remuneração de um ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), categoria que passou a receber R$ 44 mil de salário em 2024.
Nos 78 municípios do Espírito Santo, os salários variam de R$ 8 mil a R$ 25 mil. O valor do subsídio mais alto é pago em Anchieta, litoral Sul, e o mais baixo em Montanha, no Norte do Estado. Na Grande Vitória, a cidade onde o prefeito tem a remuneração mais alta é Cariacica, com R$ 23 mil. Vitória está na 11º colocação no ranking dos salários mais altos, com pagamento de R$ 19.217,12.
Entre as capitais do país, Vitória tem o salário mais baixo, atrás de Macapá (AP), com R$ 19.294,00. São Paulo tem a remuneração mais alta, R$ 38.039,38, seguida de Florianópolis (SC), com R$ 36.980,70.
O levantamento foi feito com base nos salários dos atuais prefeitos, segundo a remuneração bruta dos últimos meses que consta no Portal da Transparência de cada município e também informações do Painel do Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCES). Mas, para a próxima gestão, o valor pode mudar, visto que muitas Câmaras aprovaram alterações no salário dos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores, com validade a partir de 2025.
Saiba qual o salário dos prefeitos das cidades do Espírito Santo