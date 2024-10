Pazolini dobra número de votos no 1° turno em Vitória de 2020 para 2024

Pazolini dobra número de votos no 1º turno em Vitória de 2020 para 2024

O prefeito ampliou em 99,1% o apoio dos eleitores na Capital, recebendo 105.599 votos no pleito do último domingo (6)

Reeleito para mais um mandato, o prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) conquistou, no último domingo (6), quase o dobro dos votos registrados por ele nas eleições do ano 2020 em Vitória. Quando concorreu há quatro anos, Pazolini obteve o apoio de 53.014 eleitores no primeiro turno e, agora, 105.599 votaram pela reeleição — um crescimento de 99,1% no comparativo das duas disputas.