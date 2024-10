Eleições 2024

Candidatos de Casagrande ganham em 3 de 7 cidades da Grande Vitória

Legenda socialista está do lado vencedor em Vila Velha, Cariacica e Viana; cenário na Serra ainda será definido no 2º turno

3 min de leitura min de leitura

Governador Renato Casagrande apoiou Arnaldinho, Euclério Sampaio e Wanderson Bueno, eleitos em Vila Velha, Cariacica e Viana, respectivamente. (Paulo Ricardo Sobral/TV Gazeta)

Julia Camim Jornalista / [email protected]

Os vencedores apoiados pelo chefe do Executivo estadual foram Arnaldinho Borgo (Podemos), mandatário reeleito na cidade canela-verde; Euclério Sampaio (MDB), que vai comandar Cariacica por mais quatro anos; e Wanderson Bueno (Podemos), que assume o segundo mandato em Viana.

Já na Serra, maior colégio eleitoral do Espírito Santo, Weverson Meireles (PDT), que conta com a força do PSB, ainda tem a chance de ter sucesso e ser o quarto candidato apoiado por Casagrande na Grande Vitória a se eleger. No dia 27 deste mês, o pedetista disputa o segundo turno com o deputado estadual Pablo Muribeca (Republicanos) pela Prefeitura do município. O sucessor do atual prefeito Sérgio Vidigal (PDT) recebeu 39,66% dos votos, e Muribeca, 25,20%.

Os concorrentes derrotados que também contavam com o apoio de Casagrande são Luiz Paulo Vellozo Lucas (PSDB), ex-prefeito que tentou retomar o comando de Vitória; o deputado estadual Zé Preto (PP), que disputou o cargo em Guarapari; e o ex-prefeito interino de Fundão, Anderson Pedroni (PSD).

Vila Velha

O prefeito Arnaldinho foi reeleito no primeiro turno em Vila Velha com 79,04% dos votos. A coligação que endossou a candidatura do mandatário era composta por 13 partidos, sendo eles, além do PSB e da legenda do prefeito: PP, Republicanos, PDT, MDB, PRD, DC, Novo, PMB, Agir, União Brasil e PSD.

O apoio casagrandista esteve presente, inclusive, na chapa do prefeito. Das opções de nomes disponíveis para assumir a vaga de vice na chapa, o escolhido foi Cael Linhalis (PSB), que agora assume o cargo e garante a proximidade com o governador.

Cariacica

Euclério Sampaio foi reeleito também em primeiro turno em Cariacica com 88,41% dos votos. O mandatário contou com a força de 14 legendas, a maior aliança firmada na Grande Vitória. Estiveram ao lado do prefeito, além do próprio MDB e PSB, o Republicanos, PP, PDT, Podemos, DC, PMB, PSDB, Cidadania, PSD, União Brasil, Agir e PRD.

Mais uma vez, o partido socialista conseguiu garantir a vaga de vice e ocupar mais uma cadeira com a ex-secretária de Governo e Recursos Humanos Shymenne de Castro.

Viana

Com 92,49% dos votos, o prefeito Wanderson Bueno foi escolhido pelos eleitores de Viana para continuar no comando da cidade. Ele contou, durante a campanha, com o apoio da coligação “Viana pronta pro futuro”, composta por sua legenda - o Podemos -, MDB, o partido do vice eleito Fabio Dias, Republicanos, PP, PRD, PSD, PDT e o PSB.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta