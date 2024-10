'Mulher faz a diferença no poder', diz prefeita reeleita de São Domingos do Norte

Ana Malacarne (MDB) recebeu 65,6% dos votos válidos e se tornou a primeira prefeita a ser reeleita na história do município

Ana Izabel Malacarne, do MDB, foi reeleita prefeita de São Domingos do Norte com 4.557 votos, correspondendo a 65,6% dos votos válidos. Essa vitória a consagra como a primeira prefeita a ser reeleita na história do município do Noroeste do Espírito Santo, além de ser a primeira mulher a ocupar o cargo por duas gestões consecutivas.