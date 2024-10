Eleições 2024

Prefeito é eleito por apenas 7 votos de diferença em município do ES

Cidade da Região Serrana contabilizou um total de 8.149 válidos para definir o chefe do Executivo municipal pelos próximos quatro anos

Laranja da Terra 1 min de leitura min de leitura

Disputa pela Prefeitura de Laranja da Terra foi definida por apenas sete votos de diferença. (Reprodução / TSE)

João Barbosa Repórter / [email protected]

Eleito para o cargo de prefeito com 49,43% dos votos em Laranja da Terra, na Região Serrana do Espírito Santo, Joadir Lourenço (PSDB) chegou ao cargo pela diferença de apenas sete votos em relação ao segundo colocado no município, o candidato Florisvaldo Kester (MDB), que teve 49,34% da preferência dos eleitores.

No pleito definido na noite deste domingo (6), Joadir acumulou 4.028 votos, enquanto o adversário nas urnas somou 4.021. A disputa pela chefia do Executivo municipal em Laranja da Terra ainda contou com o candidato Helder Perozini (PL) que assinalou 100 votos (1,23%).

No município, foram contabilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 8.382 votos, sendo 8.149 válidos (excluindo os votos em branco ou nulos).

Ao redor do Estado, outras cidades também elegeram prefeitos por uma diferença inferior a 100 votos. Em Divino de São Lourenço, no Caparaó, Dudu Queiróz (PSB), foi eleito com 2.181 votos, desbancando Sebastião Mutuca (PP), que somou 2.123 votos, uma diferença de 58 eleitores que preferiram o socialista.

Em Santa Maria de Jetibá, na Região dos Imigrantes, Ronan (PL) foi eleito por 63 votos de diferença. Na cidade, o candidato do PL assinalou 9.074 votos e Hans Dettmann (Republicanos), foi o escolhido por 9.011 eleitores nas urnas.

Prefeito é eleito por apenas 7 votos de diferença em município do ES

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta