Idosos com mais de 70 anos vão às urnas na Serra mesmo sem obrigação de votar

A aposentada Mariusa Nunes, de 71 anos, continua votando na Serra, mesmo desobrigada Crédito: Rebeca Fagundes

No município da Serra, na Grande Vitória, cerca de 280 mil pessoas, incluindo jovens, adultos e idosos, podem ir às urnas para escolher, no segundo turno, um candidato para comandar a prefeitura do município nos próximos quatro anos.

Mesmo com o princípio de chuva, neste domingo (27), muitos idosos foram votar, alegando ser um horário mais tranquilo, sem muita movimentação. Mas o que chama atenção, são aqueles que não têm mais essa obrigação e, mesmo assim, foram às urnas para eleger o candidato de sua preferência.

A Mariusa Nunes, aposentada, de 71 anos, optou por votar à tarde, na escola EMEF Feu Rosa, o maior local de votação da Serra, acreditando que haveria menos movimento. Essa é uma prática recorrente dela, na última eleição fez o mesmo, porque esse horário lhe permitiu votar rapidamente.

Para ela, o período eleitoral é muito importante, pois permite aprecia o fluxo de eleitores nos locais de votação, além de ver a celebração do candidato que sai vitorioso.

Embora não tenha mais a obrigação de votar, Mariusa Nunes destaca a importância de exercer sua cidadania. Ela espera viver essa ocasião por mais anos em sua vida.

“Eu amo votar. Mesmo que chegue aos 100 anos e esteja lúcida, continuarei a votar pelo meu partido. Adoro”, destacou Mariusa Nunes.

Aposentado, João dos Santos, votou em Vila Nova de Colares. Crédito: Rebeca Fagundes

O João dos Santos, aposentado, de 87 anos, exerceu seu direito de voto na EMEF Valéria Maria Miranda, em Vila Nova de Colares, durante a manhã. Embora esteja dispensado de votar, ele acredita ser essencial escolher os líderes da cidade e afirma que gosta de participar, não apenas por uma questão de obrigação.

O morador da Serra foi preparado para a chuva, já que o tempo estava nublado e garoando. Ele levou uma grande sombrinha e garantiu que nada o impediria de ir votar. “Eu considero que votar e escolher os candidatos é muito importante” disse João dos Santos.

Votos não obrigatórios no Brasil