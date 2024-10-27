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Eleições 2024

Idosos com mais de 70 anos vão às urnas na Serra mesmo sem obrigação de votar

Segundo os aposentados João dos Santos e Mariusa Nunes, a falta de obrigatoriedade não é um fator determinante para não exercerem a cidadania
Rebeca Fagundes

Rebeca Fagundes

Publicado em 

27 out 2024 às 13:55

Publicado em 27 de Outubro de 2024 às 13:55

A aposentada Mariusa Nunes, de 71 anos, continua votando na Serra, mesmo desobrigada
A aposentada Mariusa Nunes, de 71 anos, continua votando na Serra, mesmo desobrigada Crédito: Rebeca Fagundes
No município da Serra, na Grande Vitória, cerca de 280 mil pessoas, incluindo jovens, adultos e idosos, podem ir às urnas para escolher, no segundo turno, um candidato para comandar a prefeitura do município nos próximos quatro anos.
Mesmo com o princípio de chuva, neste domingo (27), muitos idosos foram votar, alegando ser um horário mais tranquilo, sem muita movimentação. Mas o que chama atenção, são aqueles que não têm mais essa obrigação e, mesmo assim, foram às urnas para eleger o candidato de sua preferência.
A Mariusa Nunes, aposentada, de 71 anos, optou por votar à tarde, na escola EMEF Feu Rosa, o maior local de votação da Serra, acreditando que haveria menos movimento. Essa é uma prática recorrente dela, na última eleição fez o mesmo, porque esse horário lhe permitiu votar rapidamente.
Para ela, o período eleitoral é muito importante, pois permite aprecia o fluxo de eleitores nos locais de votação, além de ver a celebração do candidato que sai vitorioso.
Embora não tenha mais a obrigação de votar, Mariusa Nunes destaca a importância de exercer sua cidadania. Ela espera viver essa ocasião por mais anos em sua vida.
“Eu amo votar. Mesmo que chegue aos 100 anos e esteja lúcida, continuarei a votar pelo meu partido. Adoro”, destacou Mariusa Nunes.
Aposentado, João dos Santos, votou em Vila Nova de Colares.
Aposentado, João dos Santos, votou em Vila Nova de Colares. Crédito: Rebeca Fagundes
O João dos Santos, aposentado, de 87 anos, exerceu seu direito de voto na EMEF Valéria Maria Miranda, em Vila Nova de Colares, durante a manhã. Embora esteja dispensado de votar, ele acredita ser essencial escolher os líderes da cidade e afirma que gosta de participar, não apenas por uma questão de obrigação.
O morador da Serra foi preparado para a chuva, já que o tempo estava nublado e garoando. Ele levou uma grande sombrinha e garantiu que nada o impediria de ir votar. “Eu considero que votar e escolher os candidatos é muito importante” disse João dos Santos.

Votos não obrigatórios no Brasil

No Brasil, o voto não é obrigatório para aqueles que têm entre 16 e 17 anos, para quem é analfabeto e idosos acima de 70 anos. Sendo, nesses casos, optativo. Esses grupos não precisam justificar a ausência nas votações, pois não recebem nenhuma penalidade da Justiça Eleitoral caso não compareçam às urnas.

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