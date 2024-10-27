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Eleições 2024

Justiça eleitoral já recebeu 180 mil justificativas de ausência

Eleitores que não votaram no primeiro turno das eleições deste ano podem votar no segundo. Mesmo quem não tiver justificado a falta no primeiro turno pode votar neste domingo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

27 out 2024 às 11:35

Publicado em 27 de Outubro de 2024 às 11:35

Direitos autorais: Senado Federal do Brasil
Aplicativo e-Título Crédito: Geraldo Magela/Agência Senado
Balanço parcial do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) indica que, até as 9h deste domingo (27), foram recebidas 180.954 justificativas de ausência neste segundo turno das eleições municipais. Esses números se referem a todo país.
Até as 7h30 deste domingo, foram recebidas 14.224 justificativas no exterior. Eleitores que não votaram no primeiro turno das eleições deste ano podem votar no segundo. Mesmo quem não tiver justificado a falta no primeiro turno pode votar neste domingo.
O prazo para apresentar a justificativa referente à primeira rodada de votação termina no dia 5 de dezembro.

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