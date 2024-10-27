Eleições 2024: 51 municípios voltam às urnas para 2° turno; 15 são capitais

Cinquenta e um municípios têm neste domingo (27) segundo turno das eleições para prefeito - dentre eles, 15 são capitais. A nova rodada de votação é realizada em cidades com mais de 200 mil eleitores onde nenhum candidato teve mais da metade dos votos no último dia 6. É o caso, por exemplo, de São Paulo, Fortaleza, Belo Horizonte e Porto Alegre. No Espírito Santo, apenas a Serra, cidade da Região Metropolitana da Grande Vitória, tem a segunda rodada de votação

O PL é o partido com mais presença nas disputas do segundo turno, com 22 candidatos. Depois vem o PT, com 13, União Brasil, com 11, MDB e PSD, com 10 candidatos cada.

As urnas estarão abertas entre 8h e 17h, no horário de Brasília. Os municípios em regiões com fusos horários diferentes devem seguir o horário unificado para todo o País. Neste segundo turno, apenas Campo Grande (MS) e Cuiabá (MT) abrangem outro fuso, e a votação vai das 7h às 16h (horário local). Se houver filas, o mesário entregará senhas, começando pelo último, para que todos presentes na seção eleitoral possam votar.

Eleitores voltam às urnas neste domingo (27) para escolher prefeitos de 51 cidades em segundo turno Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil

Veja a lista completa das 15 capitais com segundo turno e os candidatos que disputam o cargo de chefe do Executivo local em cada uma:

São Paulo (SP) - Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL)

Fortaleza (CE) - Evandro Leitão (PT) e André Fernandes (PL)

Belo Horizonte (MG) - Bruno Engler (PL) e Fuad Noman (PSD)

Porto Alegre (RS) - Sebastião Melo (MDB) e Maria do Rosário Nunes (PT)

Manaus (AM) - David Almeida (Avante) e Capitão Alberto Neto (PL)

Curitiba (PR) - Eduardo Pimentel (PSD) e Cristina Graeml (PMB)

Goiânia (GO) - Fred Rodrigues (PL) e Mabel (União)

Belém (PA) - Igor Normando (MDB) e Éder Mauro (PL)

Campo Grande (MS) - Adriane Lopes (PP) e Rose Modesto (União)

João Pessoa (PB) - Cícero Lucena (PP) e Marcelo Queiroga (PL)

Natal (RN) - Paulinho Freire (União) e Natália Bonavides (PT)

Cuiabá (MT) - Abilio Brunini (PL) e Lúdio Cabral (PT)

Aracaju (SE) - Emília Corrêa (PL) e Luiz Roberto (PDT)

Porto Velho (RO) - Mariana Carvalho (União) e Léo (Podemos)

Palmas (TO) - Janad Valcari (PL) e Eduardo Siqueira Campos (Podemos)

Dentre os outros 36 municípios que têm segundo turno nestas eleições, quase metade (17) está localizada em São Paulo. O PL é a legenda com mais candidaturas no Estado: a sigla disputa em São José dos Campos, Franca, Guarulhos, Jundiaí, Santos e São José do Rio Preto. O PT tem candidatos em Mauá, Sumaré e Diadema.

Veja a lista dos 36 municípios não capitais com segundo turno no Brasil:

Espírito Santo - Serra - Pablo Muribeca (Republicanos) e Weverson Meireles (PDT).

São Paulo - Barueri, Diadema, Franca, Guarujá, Guarulhos, Piracicaba, Ribeirão Preto, Santos, São Bernardo do Campo, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sumaré, Taboão da Serra, Taubaté, Jundiaí, Limeira e Mauá.

Rio Grande do Sul - Canoas, Caxias do Sul, Santa Maria e Pelotas

Rio de Janeiro - Petrópolis e Niterói

Pernambuco - Olinda e Paulista

Goiás - Anápolis e Aparecida de Goiânia

Paraná - Londrina e Ponta Grossa

Outros - Camaçari (BA), Campina Grande (PB), Caucaia (CE), Imperatriz (MA), Santarém (PA), Uberaba (MG).

O que não pode fazer no dia da eleição

Uso de celular na cabine - O uso de celulares, câmeras fotográficas e filmadoras dentro da cabine de votação é proibido, mesmo que o equipamento esteja desligado. Se o eleitor se recusar a entregar o aparelho, não será autorizado a votar e, se necessário, a mesa poderá acionar a força policial.

Porte de arma - O porte de armas será proibido para qualquer cidadão com porte de arma ou licença estatal, inclusive colecionadores, atiradores e caçadores (CACs), no período de 48 horas antes do pleito a até 24 horas após o encerramento das votações. A exceção é para agentes de segurança pública que estiverem em serviço no dia das eleições, mas eles deverão permanecer a pelo menos 100 metros das seções eleitorais, salvo quando houver ordem judicial ou convocação da autoridade eleitoral.

Boca de urna - Qualquer tentativa de persuasão de eleitores nos locais de votação é proibida, como a distribuição de santinhos, camisetas, adesivos, bonés ou brindes eleitorais.

Pedido de voto na internet - A publicação de novos conteúdos ou o impulsionamento de posts pedindo voto para candidatos é considerado crime eleitoral. É possível manifestar a preferência por determinado candidato ou partido, mas não é permitido o pedido explícito de voto.