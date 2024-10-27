Eleições 2024: 51 municípios voltam às urnas para 2° turno; 15 são capitais

Cinquenta e um municípios têm neste domingo (27) segundo turno das eleições para prefeito - dentre eles, 15 são capitais. A nova rodada de votação é realizada em cidades com mais de 200 mil eleitores onde nenhum candidato teve mais da metade dos votos no último dia 6. É o caso, por exemplo, de São Paulo, Fortaleza, Belo Horizonte e Porto Alegre. No Espírito Santo, apenas a Serra, cidade da Região Metropolitana da Grande Vitória, tem a segunda rodada de votação.
O PL é o partido com mais presença nas disputas do segundo turno, com 22 candidatos. Depois vem o PT, com 13, União Brasil, com 11, MDB e PSD, com 10 candidatos cada.
As urnas estarão abertas entre 8h e 17h, no horário de Brasília. Os municípios em regiões com fusos horários diferentes devem seguir o horário unificado para todo o País. Neste segundo turno, apenas Campo Grande (MS) e Cuiabá (MT) abrangem outro fuso, e a votação vai das 7h às 16h (horário local). Se houver filas, o mesário entregará senhas, começando pelo último, para que todos presentes na seção eleitoral possam votar.
Veja a lista completa das 15 capitais com segundo turno e os candidatos que disputam o cargo de chefe do Executivo local em cada uma:
- São Paulo (SP) - Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL)
- Fortaleza (CE) - Evandro Leitão (PT) e André Fernandes (PL)
- Belo Horizonte (MG) - Bruno Engler (PL) e Fuad Noman (PSD)
- Porto Alegre (RS) - Sebastião Melo (MDB) e Maria do Rosário Nunes (PT)
- Manaus (AM) - David Almeida (Avante) e Capitão Alberto Neto (PL)
- Curitiba (PR) - Eduardo Pimentel (PSD) e Cristina Graeml (PMB)
- Goiânia (GO) - Fred Rodrigues (PL) e Mabel (União)
- Belém (PA) - Igor Normando (MDB) e Éder Mauro (PL)
- Campo Grande (MS) - Adriane Lopes (PP) e Rose Modesto (União)
- João Pessoa (PB) - Cícero Lucena (PP) e Marcelo Queiroga (PL)
- Natal (RN) - Paulinho Freire (União) e Natália Bonavides (PT)
- Cuiabá (MT) - Abilio Brunini (PL) e Lúdio Cabral (PT)
- Aracaju (SE) - Emília Corrêa (PL) e Luiz Roberto (PDT)
- Porto Velho (RO) - Mariana Carvalho (União) e Léo (Podemos)
- Palmas (TO) - Janad Valcari (PL) e Eduardo Siqueira Campos (Podemos)
Dentre os outros 36 municípios que têm segundo turno nestas eleições, quase metade (17) está localizada em São Paulo. O PL é a legenda com mais candidaturas no Estado: a sigla disputa em São José dos Campos, Franca, Guarulhos, Jundiaí, Santos e São José do Rio Preto. O PT tem candidatos em Mauá, Sumaré e Diadema.
Veja a lista dos 36 municípios não capitais com segundo turno no Brasil:
Espírito Santo - Serra - Pablo Muribeca (Republicanos) e Weverson Meireles (PDT).
- São Paulo - Barueri, Diadema, Franca, Guarujá, Guarulhos, Piracicaba, Ribeirão Preto, Santos, São Bernardo do Campo, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sumaré, Taboão da Serra, Taubaté, Jundiaí, Limeira e Mauá.
- Rio Grande do Sul - Canoas, Caxias do Sul, Santa Maria e Pelotas
- Rio de Janeiro - Petrópolis e Niterói
- Pernambuco - Olinda e Paulista
- Goiás - Anápolis e Aparecida de Goiânia
- Paraná - Londrina e Ponta Grossa
- Outros - Camaçari (BA), Campina Grande (PB), Caucaia (CE), Imperatriz (MA), Santarém (PA), Uberaba (MG).
O que não pode fazer no dia da eleição
Uso de celular na cabine - O uso de celulares, câmeras fotográficas e filmadoras dentro da cabine de votação é proibido, mesmo que o equipamento esteja desligado. Se o eleitor se recusar a entregar o aparelho, não será autorizado a votar e, se necessário, a mesa poderá acionar a força policial.
Porte de arma - O porte de armas será proibido para qualquer cidadão com porte de arma ou licença estatal, inclusive colecionadores, atiradores e caçadores (CACs), no período de 48 horas antes do pleito a até 24 horas após o encerramento das votações. A exceção é para agentes de segurança pública que estiverem em serviço no dia das eleições, mas eles deverão permanecer a pelo menos 100 metros das seções eleitorais, salvo quando houver ordem judicial ou convocação da autoridade eleitoral.
Boca de urna - Qualquer tentativa de persuasão de eleitores nos locais de votação é proibida, como a distribuição de santinhos, camisetas, adesivos, bonés ou brindes eleitorais.
Pedido de voto na internet - A publicação de novos conteúdos ou o impulsionamento de posts pedindo voto para candidatos é considerado crime eleitoral. É possível manifestar a preferência por determinado candidato ou partido, mas não é permitido o pedido explícito de voto.
Comícios e carros de som - Também é considerado crime eleitoral usar alto-falantes e amplificadores de som, realizar comícios e carreatas em favor de partidos e candidatos. Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.