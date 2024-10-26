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Eleições 2024

Ipec: Muribeca tem 26% e Weverson, 17% de rejeição entre eleitores da Serra

Pesquisa Ipec aponta que o candidato republicano manteve índice do levantamento anterior, enquanto o pedetista oscilou dentro da margem de erro
Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

26 out 2024 às 18:12

Publicado em 26 de Outubro de 2024 às 18:12

Ipec: Muribeca tem 26% e Weverson, 13% de rejeição entre eleitores da Serra
Pablo Muribeca (Republicanos) e Weverson Meireles (PDT) disputam o segundo turno da eleição para prefeito da Serra Crédito: Reprodução | Arte A Gazeta
Ipec: Muribeca tem 26% e Weverson, 17% de rejeição entre eleitores da Serra
Na véspera do segundo turno das Eleições, o deputado estadual Pablo Muribeca (Republicanos) mantém um índice de rejeição maior do que Weverson Meireles (PDT) na disputa para a Prefeitura da Serra, mesmo que a avaliação do pedetista tenha oscilado para cima. É o que mostra a pesquisa Ipec, realizada a pedido da Rede Gazeta e divulgada neste sábado (26). Este é o segundo levantamento feito pelo instituto no município com as intenções de voto para o segundo turno do pleito. 
Assim como na primeira consulta, divulgada em 18 de outubro, 26% dos entrevistados no levantamento atual afirmam que não votariam de jeito nenhum em Muribeca, enquanto 17% dizem que não votariam em Weverson. Na rodada anterior, o candidato do PDT apresentava uma rejeição de 13%. A oscilação está dentro da margem de erro, que é de 4 pontos percentuais, para mais ou para menos.
O levantamento deste sábado (26) revela ainda que 30% dizem não conhecer Muribeca o suficiente para opinar se votariam ou não no candidato. Sobre Weverson, o desconhecimento é de 22%. O índice dos dois variou dentro da margem de erro entre as duas pesquisas do Ipec. Antes, os dados indicavam 32% para o republicano e 25%, para o pedetista. 
Ainda segundo o levantamento, 41% declaram votar com certeza em Weverson, enquanto 26% dizem que certamente votariam em Muribeca.

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa Ipec sobre o cenário eleitoral na Serra, contratada pela Rede Gazeta, foi realizada entre os dias 24 e 26 de outubro, com 600 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, raça/cor, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-09857/2024.

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