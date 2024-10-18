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Eleições 2024

Ipec: Muribeca tem 26% e Weverson, 13% de rejeição entre eleitores da Serra

Levantamento divulgado nesta sexta-feira (18) mostra ainda que 39% dos entrevistados afirmaram que com certeza votariam em Weverson, enquanto 24% disseram que com certeza votariam em Muribeca
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

18 out 2024 às 17:46

Publicado em 18 de Outubro de 2024 às 17:46

Ipec: Muribeca tem 26% e Weverson, 13% de rejeição entre eleitores da Serra
Pablo Muribeca e Weverson Meireles estão na disputa do 2º turno na Serra Crédito: Reprodução | Arte A Gazeta
O deputado estadual Pablo Muribeca (Republicanos) tem índice de rejeição maior do que Weverson Meireles (PDT) na disputa do 2º turno das Eleições 2024 pelo comando da Prefeitura da Serra. É o que mostra a pesquisa Ipec, realizada a pedido da Rede Gazeta e divulgada nesta sexta-feira (18). Este é o primeiro levantamento feito pelo instituto no município com as intenções de voto para o segundo turno do pleito, marcado para 27 de outubro. 
A pesquisa mostra que 26% dos entrevistados afirmaram que não votariam de jeito nenhum em Muribeca, enquanto 13% disseram que não votariam de jeito nenhum em Weverson.
O levantamento revela ainda que 32% afirmaram que não conhecem Muribeca o suficiente para opinar se votariam ou não no candidato, enquanto 25% disseram que não conhecem Weverson o suficiente para depositar seu voto nele.
Ainda segundo o levantamento, 39% afirmaram que com certeza votariam em Weverson, enquanto 24% disseram que com certeza votariam em Muribeca.
Questionados sobre a expectativa de vitória, 61% dos entrevistados afirmaram que acreditam que Weverson será eleito, enquanto 29% afirmaram que o vencedor deve ser Muribeca. Já 10% disseram não saber ou preferiram não opinar.

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa Ipec sobre o cenário eleitoral na Serra, contratada pela Rede Gazeta, foi realizada entre os dias 15 e 17 de outubro, com 600 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, raça/cor, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-04970/2024.

Ipec: Muribeca tem 26% e Weverson, 13% de rejeição entre eleitores da Serra

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