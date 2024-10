Pazolini cria equipe de transição para segundo mandato em Vitória

Prefeito designou a vice-prefeita eleita, Cris Samorini (PP), como coordenadora do grupo; lista com os integrantes ainda não foi divulgada

O prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) criou uma equipe de transição para o segundo mandato à frente da Prefeitura de Vitória . O anúncio foi feito em reunião na tarde desta quinta-feira (10), mas a lista com os membros do grupo ainda não foi divulgada.

“A designação da Cris vem ao encontro de sua nova função a partir de janeiro de 2025, quando assumirá como vice-prefeita da cidade, e permitirá que se familiarize com as atividades da gestão”, afirmou Pazolini

A reunião na qual foi feito o anúncio contou com a presença de Pazolini e Cris, além do presidente estadual do Republicanos, Erick Musso, dos presidentes do PP estadual e municipal de Vitória, deputado federal Josias da Vitória e Marcos Delmaestro, respectivamente, e do deputado federal Evair de Mello (PP).