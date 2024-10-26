Pablo Muribeca e Weverson Meireles no estúdio da TV Gazeta, em Vitória. Crédito: Carlos Alberto Silva

Your browser does not support the audio element. Debate entre Muribeca e Weverson na TV Gazeta tem muita provocação e poucas propostas

O debate foi dividido em quatro blocos, em que os candidatos puderam circular livremente pelo cenário durante todo o tempo. O primeiro e o terceiro blocos foram de tema livre, com cada candidato administrando um tempo de dez minutos. O segundo e o quarto foram de temas pré-determinados — em cada bloco, os candidatos puderam escolher dois entre os seis temas oferecidos pela TV Gazeta, sem repetição.

1º bloco e o tema da saúde

O primeiro a falar foi Muribeca. Após se dirigir aos eleitores, o deputado questionou quais são as propostas do adversário para a saúde. Respondendo, Weverson ressaltou os feitos do atual prefeito, Sérgio Vidigal (PDT), seu padrinho político. O pedetista, que se apresenta como a “renovação segura”, também reafirmou o compromisso com a área e prometeu a entrega de 11 novas unidades de saúde na cidade, além de três Centros Regionais de Especialidades.

Valorizando a importância da parceria do município com o governo estadual para a realização de obras e implementação de políticas públicas, Weverson defendeu que é necessário ter sabedoria e conhecimento de gestão para cultivar uma relação eficaz com o governador Renato Casagrande (PSB).

Criticando o fato de que Weverson foi escolhido pelo atual mandatário — que se alterna, há 28 anos, no poder serrano com o ex-prefeito Audifax Barcelos (PP) — para sucedê-lo, Muribeca disse que sofre perseguição do grupo pedetista e questionou novamente: “O que você fez, candidato?”.

Weverson, que é ex-secretário de Estado do Turismo, retrucou, afirmando que o republicano não destinou, enquanto deputado estadual, emendas parlamentares para a saúde serrana, mas sim para a realização de eventos em outros municípios da Grande Vitória. O pedetista também afirmou que pretende construir uma unidade regional de saúde em Nova Almeida.

A fim de expor os problemas da atual administração da Serra, Muribeca disse que o município não possui rede de acolhimento e que “as mães neuroatípicas esperam três anos para terem atendimento”. Além disso, citou filas intermináveis nas unidades de saúde do município. Defendendo o seu legado de vereador e deputado, afirmou que, ao contrário do sucessor de Vidigal, construiu os mandatos ouvindo o povo e, por isso, sabe quais são as prioridades da população.

Mais uma vez, Weverson aproveitou o momento de fala para ressaltar que é preciso ter equilíbrio emocional para governar a cidade e afirmar que coordenou o planejamento estratégico da cidade. O concorrente também voltou a exaltar os feitos de Vidigal, mas afirmou: “Queremos mais, por isso estamos aqui”.

Como propostas para a saúde serrana, Weverson disse que vai ampliar o agendamento presencial e aperfeiçoar o agendamento online, ao mesmo tempo em que vai investir em um centro de diagnóstico de atenção às mulheres e crianças neuroatípicas. “Podem esperar muito de nós, porque vamos manter as conquistas”.

Após ser provocado e instigado a apresentar os planos para a mesma área, Muribeca disse que é preciso criar mutirões de saúde e prometeu ampliar o horário de atendimento das unidades para até às 22h.

A fim de questionar Weverson e criticar o fato de que o adversário já foi cotado como pré-candidato a prefeito da Capital capixaba, em 2020, Muribeca voltou a afirmar: “Sou morador da Serra desde criança”.

O adversário usou o tempo restante para questionar, diversas vezes, quais são as propostas do candidato republicano. Também afirmou, mais de uma vez, que a narrativa do deputado é mentirosa e que ele tentou, inclusive, enganar o delegado Rodrigo Sandi Mori, chefe da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra.

A fala refere-se ao episódio que ocorreu durante uma carreata da campanha de Muribeca na noite de quarta-feira (23) em Central Carapina.

2º bloco: segurança

Pela ordem pré-definida por sorteio, Weverson Meireles foi o primeiro a escolher o assunto do segundo bloco, temático, e escolheu o tema “tiroteios”. O pedetista fez referência, mais uma vez, ao fato de Pablo Muribeca ter se dito vítima de uma tentativa de atentado, embora a Polícia Civil tenha afirmado que o episódio não teve motivação política.

O deputado estadual, por sua vez, afirmou que o adversário não conhece a realidade da violência na cidade, e o acusou de ser morador de Vitória: “Vivendo em condomínio de luxo, você não sabe o que é isso. Você mora na Serra há seis meses”.

Weverson retrucou que Muribeca teria sido condenado por diversas fake news em sua campanha, e afirmou que a alegação de que seria morador da Capital é falsa. Como propostas para a segurança, citou o objetivo de implementar o funcionamento 24 horas da Guarda Municipal e investimentos em videomonitoramento, com mais de 400 câmeras.

Pablo Muribeca voltou a citar os índices de violência da Serra, falando em casos de assaltos a ônibus, vandalismo e trocas de tiros, e questionou o que o adversário já fez pela área. Weverson defendeu a atual gestão municipal, afirmando que a Guarda Municipal da Serra é a mais valorizada do Estado, e garantindo que continuará fazendo investimentos, inclusive preventivos, em assistência social e educação.

Encerrando a discussão sobre o tema, Muribeca também propôs a Guarda Municipal em três turnos, a implementação de um SOS Comércio e a criação de um ramal para contato direto da população com a Guarda: “Não se faz segurança só com armamento, é preciso planejamento”.

Vagas em creches

Em seguida, Pablo Muribeca escolheu o tema “vagas em creches”, criticando o fato de a Serra ter apenas três creches em tempo integral. Weverson argumentou que a administração atual aumentou o investimento anual por aluno de R$ 7 mil para R$ 11 mil, e assumiu o compromisso de, se eleito, criar 10 novas unidades de ensino nos primeiros dois anos de mandato, e ampliar o número de vagas em tempo integral em 50%.

Pablo Muribeca e Weverson Meireles no debate da TV Gazeta Crédito: Carlos Alberto Silva

Muribeca afirmou que a atual gestão não entregou nenhuma escola e citou o fato de ter sido professor de Educação Física, prometendo quatro creches de tempo integral por ano: “A Serra tem R$ 600 milhões em caixa, daria para fazer um bocado de escola e sobraria dinheiro”. Ele ainda criticou os ganhos de Weverson quando era secretário-chefe do gabinete do prefeito da Serra, afirmando que ele receberia altas quantias em jetons.

Weverson afirmou que não recebe o salário citado e que participou de um conselho técnico, garantindo que o adversário estaria mentindo sobre a questão da renda. Sem outras propostas, o bloco foi encerrado em mais trocas de farpas entre os dois candidatos sobre o assunto.

Mobilidade

O bloco seguinte, mais uma vez de tema livre, começou com a fala de Weverson Meireles. O pedetista se disse preocupado com as narrativas mentirosas e perguntou ao adversário: “quais são as suas propostas para a mobilidade da Serra?”, mas novamente não foi respondido.

Pablo Muribeca usou o tempo de resposta para dizer que Weverson é “pai das fake news”, “montadinho”, e um “assessor” de Vidigal. O deputado também questionou o pedetista sobre as propostas do plano de governo que mencionavam a população LGBT. Como mostrou a colunista Letícia Gonçalves nesta segunda-feira (21), o plano de governo de Weverson foi editado e as menções ao grupo, removidas . Após as críticas e provocações, o parlamentar disse que pretende investir em ciclovias na Serra.

Replicando o concorrente, o ex-secretário de Estado reafirmou que é evangélico, “de família”, contra a legalização das drogas e do aborto. Voltando à discussão de projetos, o postulante disse querer viabilizar uma terceira via para ligar a Serra à Vitória e desenvolver cada vez mais o litoral do município. Também prometeu municipalizar a BR 101, implementar corredores exclusivos de ônibus e construir a maior ciclovia do Estado, além de um mergulhão no bairro de Fátima.

Os minutos restantes do bloco foram repletos de ataques, mas poucas propostas. Durante o período de tempo, Muribeca afirmou que vai criar bases da Guarda Municipal na Grande Jacaraípe, no Parque da Cidade e na Serra Sede. Por outro lado, Weverson citou ações para a educação, como a ampliação do ensino em tempo integral.

No quarto bloco, voltando aos temas pré-determinados, Pablo Muribeca escolheu o tema “exame e consulta”, afirmando que a atual administração tem um “caos instalado” na saúde, com demora e dificuldades para marcar exames, e questionou o que o adversário já fez pela área. Weverson Meireles, por sua vez, criticou o adversário afirmando, novamente, que o deputado estadual não alocou recursos de emendas para a área.

Muribeca afirmou que fiscaliza a prefeitura desde que era vereador (entre 2020 e 2022), e que acompanhou a população sofrendo com filas de espera. Também questionou a falta de políticas públicas da atual administração para mulheres vítimas de violência doméstica, prometendo implementar a patrulha Maria da Penha da Guarda Municipal, acolhimento e um botão do pânico para vítimas.

Economia

O tema seguinte, “atração de empresas”, foi escolhido por Weverson, que afirmou que a Serra vem sendo campeã de investimentos no Estado nos últimos três anos, tendo investido R$ 585 milhões no último ano. Pablo Muribeca voltou a prometer atenção dedicada da Guarda Municipal ao comércio e afirmou: “A Serra tem vocação, uma logística maravilhosa, é a mola propulsora do desenvolvimento econômico, mas não pela mão do político, e sim de quem trabalha”. Em seguida, questionou por que a atual administração determinou o fechamento do comércio durante a pandemia de Covid-19.

Weverson afirmou que pretende manter os investimentos e firmar parcerias com o setor produtivo: “Vamos concluir o Contorno de Jacaraípe, onde teremos a oportunidade de gerar mais emprego e renda. Temos condições de ampliar e sermos uma grande retroárea do município de Aracruz”.