Coronel Ramalho anuncia apoio a Muribeca no 2° turno na Serra

Derrotado para a Prefeitura de Vila Velha, Ramalho declarou apoio Muribeca na Serra Crédito: Reprodução de vídeo/Ales

Após ser derrotado na disputa pela Prefeitura de Vila Velha , nas eleições deste ano, Coronel Ramalho (PL) decidiu declarar apoio ao deputado estadual Pablo Muribeca (Republicanos), que está brigando pelo cargo de chefe do Executivo da Serra no segundo turno de votação. A disputa é contra Weverson Meireles (PDT), ex-secretário de Estado do Turismo.

Conforme o ex-secretário de Estado da Segurança Pública, o deputado se apresenta como a melhor opção para a Serra por ser oposição à esquerda. A manifestação favorável ao candidato do Republicanos ocorreu por meio de uma publicação feita nas redes socais do militar, nesta terça-feira (22).

"Nós estamos muito perto de tomar uma importante decisão aqui na cidade da Serra. Domingo, dia 27, eleição segundo turno (...) Aqui na Serra, ficou muito claro: é a direita contra a esquerda. Aos pés do Mestre Álvaro, venho pedir o seu apoio. Direita conservadora e família é Pablo Muribeca. Apoiar Muribeca é fácil. Ele defende nossas bandeiras da direita e se opõe à esquerda, que busca implementar o que rejeitamos na Serra", afirma Ramalho no vídeo