Reveja o debate da TV Gazeta com candidatos que disputam o 2° turno na Serra

TV Gazeta realizou, nesta sexta-feira (25), o último debate com Weverson Meireles (PDT) e Pablo Muribeca (Republicanos), os dois realizou, nesta sexta-feira (25), o último debate com Weverson Meireles (PDT) e Pablo Muribeca (Republicanos), os dois candidatos que disputam em 2° turno para o comando da Prefeitura da Serra, na Grande Vitória, nas Eleições 2024. Esse foi o último debate antes da votação, que acontece neste domingo (27).

Rede Gazeta, em Vitória, pela TV Gazeta, g1, Globoplay e O debate foi transmitido ao vivo, direto da sede da, em Vitória, pela site A Gazeta . A mediação foi feita pela jornalista e apresentadora Rafaela Marquezini.

No 1º turno, Weverson Meireles conquistou 97.087 votos, 39,66% dos votos válidos (dados a todos os candidatos). Pablo Muribeca obteve 61.690 votos, 25,20%. Esses dados foram divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no dia 6 de outubro.

O 2° turno das eleições será no próximo domingo (27), das 8h às 17h.

Candidatos falam da importância do debate

Perguntados sobre a expectativa para o debate, os dois candidatos ressaltaram a importância do momento para exposição de ideias e propostas.

Weverson Meireles (PDT) falou sobre o momento de crescimento do município.

"Debates são oportunidades para expor ideias e apresentar propostas de mudança para a gestão da cidade. [...] Mantenho o meu propósito de, agora no segundo turno, poder debater as minhas propostas e demonstrar que eu tenho experiência de gestão, equilíbrio emocional e articulação política para expandir ainda mais as parcerias que o município tem com o governo do Estado. O crescimento acelerado da Serra é um marco inédito na história da cidade", afirmou.

Já Pablo Muribeca (Republicanos) acredita que a sua candidatura representa uma mudança para a cidade.

"O debate é uma oportunidade importante onde a gente pode defender as nossas propostas e apresentar à cidade aquilo que a gente pensa pros próximos 4 anos. Os Serranos mostraram no primeiro turno que eles querem mudança de verdade, e só a nossa candidatura representa a verdadeira mudança", disse.

O editor-chefe da TV Gazeta, Bruno Dalvi, também falou sobre a importância do debate com os candidatos da Serra, principalmente pelo fato de a cidade não ter uma emissora para realizar o encontro, reforçando o papel da TV Gazeta na consolidação da democracia.

"Numa cidade onde a divisão dos votos foi fracionada é importante que exista um novo momento para que os candidatos estejam frente a frente apresentando suas propostas. A nossa ideia é oferecer esse momento pro eleitor de modo que ele chegue a sua própria conclusão analisando a performance dos candidatos, suas propostas, forma de responder e administrar o estresse, sem nenhum ensaio prévio. E pra Serra o debate na televisão é ainda mais importante porque a cidade não conta com emissora de televisão, ou seja, é a contribuição da TV Gazeta para o processo democrático local".

A Serra é a cidade mais populosa do Espírito Santo e a única que vai ter as Eleições 2024 definida em segundo turno.