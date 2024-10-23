Muribeca promete mais creches em tempo integral e 'vale gás' na Serra

Pablo Muribeca, candidato à Prefeitura da Serra, foi entrevistado pela CBN Vitória na manhã desta quarta-feira (23) Crédito: Ricardo Medeiros

Rádio CBN Vitória nesta quarta-feira (23) para apresentar suas propostas e planos para o município caso seja eleito e assuma o cargo de prefeito serrano. Ele disputa o segundo turno no próximo domingo (27), contra Segundo mais votado no primeiro turno das Eleições 2024 na Serra , Pablo Muribeca (Republicanos) foi sabatinado pelanesta quarta-feira (23) para apresentar suas propostas e planos para o município caso seja eleito e assuma o cargo de prefeito serrano. Ele disputa o segundo turno no próximo domingo (27), contra Weverson Meireles (PDT), pelo comando do Executivo municipal. Em meio a críticas à atual gestão e ao adversário, o concorrente prometeu ampliar o número de creches tem tempo integral no município, além de oferecer benefícios de "vale gás" e "auxílio aluno" à população de baixa renda.

Apoiado por nomes da direita no Estado, como Coronel Ramalho (PL) e Lorenzo Pazolini (Republicanos), Muribeca disse que, apesar de grato, não será influenciado por outros políticos, nem para montar o secretariado da possível administração, nem para lidar com questões do Legislativo.

Questionado sobre a falta de experiência em cargos do Poder Executivo, o deputado afirmou que está preparado para ser prefeito e ressaltou o amplo conhecimento sobre a realidade serrana que, segundo ele, possui. “Estou muito preparado porque sou morador da Serra, conheço bem os problemas da cidade e estou cercado de pessoas técnicas, pessoas que estão junto comigo para construir uma cidade melhor para se viver”.

Ao comentar sobre o adversário na disputa, criticou o fato de Weverson ter sido escolhido pelo atual prefeito, Sérgio Vidigal (PDT), como sucessor. “Ser indicado para ser candidato não é o meu perfil. O meu perfil é corpo a corpo com a população. A população mostrando onde é preciso o impacto, onde o orçamento precisa chegar”.

“Eu sei quais são as prioridades da população. Praça é legal? É legal, mas o mais importante é ter creche em tempo integral, o posto de saúde funcionar até às 22 horas, é ter remédios nas unidades de saúde. Então eu sei o que é mais importante para o povo e por isso que o povo me colocou no segundo turno”, argumentou Muribeca.

No mesmo sentido, o deputado também apontou que seu objetivo é se relacionar com a população, e disse que não se importa com as outras forças políticas da cidade que podem se opor à gestão republicana e dificultar, por exemplo, a tramitação de projetos de lei na Câmara de vereadores.

“Não podemos continuar fazendo gestão só pensando em poder econômico, em quanto a cidade fatura. Precisamos colocar o pão na mesa do morador da Serra, colocar comida no prato do morador da cidade, gerando oportunidade de emprego e renda, dando oportunidade às pessoas que estão em risco social, fazendo parcerias público-privadas, incentivando geração de emprego, formação de mão de obra capacitada para que a nossa cidade possa alavancar”.

Promessas

Ao apresentar as propostas para lidar com a violência contra a mulher no município, Muribeca defendeu a criação de uma Delegacia da Mulher 24 horas. Como pontuado pela colunista de Política de A Gazeta Letícia Gonçalves, no entanto, a implantação de delegacias é de responsabilidade do governo estadual.

Ainda sobre o mesmo tema, o deputado voltou a criticar Vidigal e afirmou: “A atual gestão não cuidou das mulheres”. As promessas do republicano para agir de forma diferente envolvem a retomada do serviço feito pela Guarda Municipal para tratar de casos de violência de gênero e o “incentivo para que as mulheres se tornem mais independentes”.

O candidato citou como uma das soluções para o problema da violência, a ampliação do número de creches que atendem em tempo integral. Segundo Muribeca, assim as mães teriam a possibilidade de trabalhar e depender menos dos agressores, que muitas vezes são os companheiros delas.

Questionado pela jornalista Fernanda Queiroz sobre a proposta presente em seu plano de governo de implementar um “programa de renda mínima municipal”, o concorrente disse que pretende “acolher os papais e mamães que estão abaixo da linha da pobreza” e citou benefícios como o “vale gás” e o “auxílio aluno”, destinados à população de baixa renda.

Já para a educação, Muribeca prevê o acolhimento aos professores da rede municipal de ensino, pois, de acordo com ele, “não dá para fazer uma cidade evoluir e prosperar sem fazer um acolhimento à educação fortalecendo os espaços públicos”.