Associações militares do ES declaram apoio a Weverson no 2° turno na Serra

O apoio a Weverson, no caso da ABMES, foi confirmado pelo vice-presidente da associação, o tenente Elson da Penha Fernandes, nesta terça-feira (22).

O presidente da Asses, Capitão Amorim, endossa o discurso do vice-presidente da ABMES e reforça que o apoio ocorre em um cenário em que uma possível gestão de Weverson poderá representar a continuidade do trabalho feito pelo atual prefeito. "Nós decidimos apoiar porque o governo dele será uma continuidade do que o Vidigal fez até agora", afirma.