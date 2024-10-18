Reeleito em Vitória, Pazolini declara apoio a Muribeca no 2° turno na Serra

Candidato a prefeito da Serra, deputado recebeu apoio de prefeito reeleito em Vitória; os dois são do mesmo partido

A gravação do vídeo com o prefeito reeleito aconteceu no início da tarde desta sexta-feira (18), durante agenda em Carapina, segundo a equipe de campanha do parlamentar. O material ainda não tem data para ser divulgado.

“Recebi o apoio do Prefeito da nossa Capital Vitória, Lorenzo Pazolini. Na nossa cidade vizinha, Serra, vamos promover também uma gestão moderna, focada no bem-estar das pessoas e na criação de oportunidades de negócios. Levaremos o exemplo e os resultados de Vitória para a Serra", afirma Muribeca.