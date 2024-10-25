Weverson Meireles está na disputa do 2º turno para a Prefeitura da Serra Crédito: Ricardo Medeiros

A Justiça Eleitoral impôs uma série de penalidades a Weverson Meireles, candidato do PDT à Prefeitura da Serra , pelo uso da máquina pública e abuso de poder econômico na campanha eleitoral, em decisão liminar divulgada na quarta-feira (23). A decisão teve como base uma ação protocolada pela campanha do deputado estadual Pablo Muribeca (Republicanos), que disputa com o pedetista o segundo turno de votação visando ao comando do Executivo serrano.

Entre as penalidades, estão a suspensão de publicações na rede social Facebook, suspensão de grupos de WhatsApp e proibição de constrangimento de servidores para apoio político. Veja ao final da matéria a lista com proibições e multas em caso de descumprimento.

Além de Weverson, são citados como investigados na ação o atual prefeito da Serra, Sergio Vidigal (PDT); a primeira-dama Sueli Vidigal; e a vice na chapa majoritária do PDT, Gracimeri Gaviorno (MDB). A campanha informou que vai recorrer da decisão.

Na ação, a juíza Telmelita Guimarães Alves, da 26ª Zona Eleitoral da Serra, alega a utilização da administração pública para, segundo os autos, a difusão das cores da campanha de Weverson por meio da pintura de bens públicos, além de associação do candidato à realização e conclusão de obras. No mesmo documento, a juíza destaca que a denúncia contra a chapa do PDT apresenta indícios de que servidores públicos teriam sido incluídos em grupo de WhatsApp para atuarem em eventos de campanha eleitoral do candidato.

Your browser does not support the audio element. Justiça suspende publicações de Weverson por uso da máquina pública em campanha

"Resta mais do que evidenciada a probabilidade do direito a que se funda petição inicial, de onde é possível constatar uma diversidade de eventos que apontam para a indevida utilização da estrutura pública do município de Serra em prol do candidato Weverson Valcker Meireles, em típico ato de abuso de poder econômico e político", destaca Telmelita na decisão.

Veja a lista com as punições e as multas caso sejam descumpridas: