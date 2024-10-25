A Justiça Eleitoral impôs uma série de penalidades a Weverson Meireles, candidato do PDT à Prefeitura da Serra, pelo uso da máquina pública e abuso de poder econômico na campanha eleitoral, em decisão liminar divulgada na quarta-feira (23). A decisão teve como base uma ação protocolada pela campanha do deputado estadual Pablo Muribeca (Republicanos), que disputa com o pedetista o segundo turno de votação visando ao comando do Executivo serrano.
Entre as penalidades, estão a suspensão de publicações na rede social Facebook, suspensão de grupos de WhatsApp e proibição de constrangimento de servidores para apoio político. Veja ao final da matéria a lista com proibições e multas em caso de descumprimento.
Além de Weverson, são citados como investigados na ação o atual prefeito da Serra, Sergio Vidigal (PDT); a primeira-dama Sueli Vidigal; e a vice na chapa majoritária do PDT, Gracimeri Gaviorno (MDB). A campanha informou que vai recorrer da decisão.
Na ação, a juíza Telmelita Guimarães Alves, da 26ª Zona Eleitoral da Serra, alega a utilização da administração pública para, segundo os autos, a difusão das cores da campanha de Weverson por meio da pintura de bens públicos, além de associação do candidato à realização e conclusão de obras. No mesmo documento, a juíza destaca que a denúncia contra a chapa do PDT apresenta indícios de que servidores públicos teriam sido incluídos em grupo de WhatsApp para atuarem em eventos de campanha eleitoral do candidato.
Justiça suspende publicações de Weverson por uso da máquina pública em campanha
"Resta mais do que evidenciada a probabilidade do direito a que se funda petição inicial, de onde é possível constatar uma diversidade de eventos que apontam para a indevida utilização da estrutura pública do município de Serra em prol do candidato Weverson Valcker Meireles, em típico ato de abuso de poder econômico e político", destaca Telmelita na decisão.
Veja a lista com as punições e as multas caso sejam descumpridas:
- Suspensão de publicações: Facebook deve suspender, em 24h, publicações indicadas que promovem ilegalmente a campanha de Weverson, com multa de R$ 10 mil por hora de descumprimento;
- Fornecimento de dados: Facebook deve fornecer dados de conexão e acesso dos perfis de Weverson e Sergio Vidigal no Instagram;
- Proibição de novas publicações: Weverson e Sergio Vidigal estão proibidos de republicar o conteúdo suspenso, sob pena de multa de R$ 20 mil por postagem;
- Suspensão de grupos de WhatsApp: WhatsApp deve suspender o funcionamento de grupos de campanha vinculados a Sueli Vidigal, além de fornecer dados sobre os grupos;
- Proteção de dados dos servidores: a Prefeitura da Serra deve publicar, em 24 horas, aviso informando sobre os direitos dos servidores e a proibição de inclusão em grupos políticos sem consentimento;
- Proibição de constrangimento eleitoral: a Prefeitura deve se abster de constranger servidores para apoio político, sob pena de multa de R$ 10 mil por ato descumprido.