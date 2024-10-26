Confira tudo o que você precisa saber sobre o 2° turno antes de ir votar

Serra é o único município do Espírito Santo onde haverá segundo turno nas eleições Crédito: Reprodução | Arte A Gazeta

O segundo turno das Eleições Municipais de 2024 acontece no domingo (27). Desta vez, os únicos eleitores a irem às urnas no Espírito Santo serão os da Serra , onde a disputa pela prefeitura ainda está em jogo entre os candidatos Pablo Muribeca (Republicanos) e Weverson Meireles (PDT).

Mas você sabe o que é preciso levar para o local de votação e fazer na hora até, finalmente, apertar a tecla "confirma"? A Gazeta reúne todas as informações para quem vai voltar às urnas no domingo (27). Confira!

Quem são os candidatos?

Por que só a Serra vai ter segundo turno?

Nas eleições municipais, o segundo turno para o cargo de prefeito só acontece em cidades com mais de 200 mil eleitores. Atualmente, no Espírito Santo, apenas quatro municípios possuem esse número mínimo do eleitorado para ter duas etapas de votação. São eles:

Serra: com 362.524 eleitores



com 362.524 eleitores Vila Velha: com 345.228 eleitores



com 345.228 eleitores Cariacica: com 278.170 eleitores



com 278.170 eleitores Vitória: com 266.570 eleitores



Nesses municípios, para se eleger no primeiro turno, o candidato deve atingir a maioria absoluta dos votos, ou seja, 50% + 1 dos votos válidos — não incluindo os voto nulos e brancos. Do contrário, os dois candidatos mais votados disputam o segundo turno.

Como Arnaldinho Borgo (Podemos), de Vila Velha; Euclério Sampaio (MDB), de Cariacica; e Lorenzo Pazolini (Republicanos), de Vitória, alcançaram a maioria absoluta dos votos no primeiro turno, a eleição já foi decidida e os eleitores dessas cidades não precisarão voltar às urnas no segundo turno.

Já na Serra, Weverson Meireles (PDT) contabilizou 39,66% dos votos válidos e Pablo Muribeca (Republicanos) 25,2%, levando a disputa para o segundo turno no município.

Quais documentos preciso levar para votar?

Na hora da votação, é preciso levar um documento oficial com foto, como Carteira de Identidade, passaporte, Carteira de Trabalho, Carteira Nacional de Habilitação ou certificado de reservista (para homens que prestaram serviços militares na reserva). O título de eleitor não é obrigatório para votar, mas nele constam informações importantes, como a zona eleitoral e a seção em que a pessoa vai votar.

O aplicativo e-Título também poderá ser usado no caso dos eleitores que cadastraram as impressões digitais na Justiça Eleitoral e possuem fotografia no documento digital. Caso contrário, os dados do aplicativo devem ser apresentados junto a um documento com foto.

De acordo com o TSE, toda essa documentação é aceita no dia da votação, ainda que esteja fora da validade. O importante mesmo é que esses documentos estejam legíveis e que seja possível comprovar a sua identidade por meio da apresentação de um deles.

Preciso da biometria para votar?

Não. Quem não tiver feito o cadastro biométrico poderá votar normalmente em 2024 , já que a coleta das impressões digitais de todos os dedos das mãos, a assinatura e a foto digitalizada do eleitor não são obrigatórias. A medida serve apenas para garantir mais segurança ao processo eleitoral e evitar fraudes.

Como consultar o local de votação?

Que horas vai ser a votação?

O segundo turno, nos municípios onde houver necessidade, ocorrerá no dia 27 de outubro, das 8 às 17 horas.

Posso usar o celular na hora de votar?

Na cabine de votação, é proibido o uso de celular ou outros aparelhos eletrônicos que possam comprometer o sigilo do voto. Por isso, o TSE orienta o eleitor a levar a "colinha" — um papel com os números do candidato anotado.

Segundo o TSE, caso se recuse a deixar o aparelho no local indicado pelos mesários, o eleitor não será autorizado a votar. Se a situação sair do controle, a força policial poderá ser solicitada. Em algumas seções, onde houver necessidade, poderão ser utilizados detectores portáteis de metal para impedir o uso desses equipamentos eletrônicos na cabine de votação.

Como anular ou votar em branco?

Para votar em branco, basta apertar o botão "Branco" e, depois, "Confirma". Para anular o voto, é preciso escolher um número que não seja de nenhum candidato — como “00” — e apertar “Confirma”. Nas duas situações, os votos serão invalidados e, portanto, não vão entrar na conta de forma alguma . O voto em branco não vai para o candidato mais votado, nem para nenhum outro. O voto nulo, não importa a quantidade, não anula a eleição.

Quando sai o resultado?

No dia da eleição, os resultados das votações para todos os cargos, inclusive os votos em branco, os nulos e as abstenções, serão divulgados por município e liberados a partir das 17h do horário de Brasília, segundo o TSE. Você pode acompanhar o resultado nos portais da Justiça Eleitoral e na cobertura de Eleições de A Gazeta

Sou obrigado a ir votar?

A lei brasileira prevê que o voto é obrigatório para homens e mulheres, alfabetizados, entre 18 a 70 anos . Idosos maiores de 70 anos, jovens de 16 e 17 anos e analfabetos podem votar, mas é facultativo. Veja no vídeo abaixo quem não é obrigado a votar nas eleições.

Não votei no primeiro turno. Posso votar no segundo?

Sim. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) entende cada turno como uma "eleição independente". Por isso, a ausência em um turno não interfere no seu direito de votar no outro. Contudo, fique atento para regularizar a situação eleitoral dentro do prazo (até 60 dias após a data da eleição) para evitar sofrer as consequências.

E se eu não puder ir votar?

A justificativa após a eleição pode ser feita através do e-Título, pelo Sistema Justifica ( justifica.tse.jus.br ) ou pelo Requerimento de Justificativa Eleitoral (RJE) . Em todas as situações, o procedimento é parecido, com a diferença que, se a justificativa for feita após as Eleições, devem ser anexados documentos que comprovem a necessidade da ausência.

O Formulário RJE também pode ser obtido nas unidades de atendimento da Justiça Eleitoral (cartórios eleitorais, postos e centrais de atendimento), nos portais do Tribunal Superior Eleitoral e dos Tribunais Regionais Eleitorais e, no dia do pleito, nos locais de votação ou de justificativa, e em outros locais previamente autorizados pela Justiça Eleitoral.

O que fazer caso presencie um crime eleitoral no dia da votação?

Ônibus de graça na Serra

Os eleitores da Serra que forem utilizar o Sistema Transcol para ir ao locais de votação no segundo turno das eleições, no próximo domingo (27), não vão precisar pagar a tarifa dos ônibus das linhas alimentadoras – aquelas que saem dos bairros e vão para os terminais do município –, das 7h às 18h. A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES) anunciou a gratuidade e também informou que haverá ônibus extras nos três terminais do município (Carapina, Laranjeiras e Jacaraípe).

Vai ter Lei Seca?

Não. O Espírito Santo não vai contar com a Lei Seca em 2024 . O Estado não vai restringir a venda de bebidas alcoólicas no dia da eleição, assim como em 2020. No entanto, continua sendo proibido ir votar alcoolizado, cabendo ao presidente da seção eleitoral deter o infrator e encaminhá-lo ao Juiz Eleitoral, acompanhado de testemunhas da ocorrência, para que seja instaurada ação penal competente.

Votos de cada candidato a prefeito por bairro na Serra

O candidato Weverson Meireles (PDT) foi o mais votado pelos eleitores da Serra em 60 dos 71 bairros do município. Já Pablo Muribeca (Republicanos) saiu vitorioso em 6 bairros no primeiro turno. Confira no mapa abaixo:

Weverson defende pagamento a filhos de vítimas de violência e nova via entre Vitória e Serra

Entrevistado no Bom Dia ES, da TV Gazeta, no dia 14 de outubro, Weverson Meireles (PDT) prometeu criar um benefício para adolescentes de até 17 anos, filhos de mulheres vítimas de violência, e construir um novo acesso de Vitória até a Praia de Carapebus, na Serra.

Muribeca promete redução de IPTU e contratação de médicos

Pablo Muribeca (Republicanos) foi entrevistado ao vivo no Bom Dia ES, da TV Gazeta, no dia 15 de outubro. Na entrevista que durou 30 minutos, o candidato que disputa o segundo turno na Serra, prometeu investimentos nas áreas da educação e da saúde, com a contratação de mais professores e médicos, e falou sobre a proposta de redução de IPTU para o cidadão que reformar a calçada, contribuindo para a ampliação da acessibilidade nas ruas da cidade.

Para quem vai o apoio dos derrotados?

Pazolini declara apoio a Muribeca

Associações militares do ES declaram apoio a Weverson no 2° turno na Serra

O apoio a Weverson, no caso da ABMES, foi confirmado pelo vice-presidente da associação, o tenente Elson da Penha Fernandes, nesta terça-feira (22). Segundo Fernandes, o projeto de governo do pedetista se apresenta como o mais seguro para a cidade. Weverson disputa a segunda rodada de votação com o deputado estadual Pablo Muribeca (Republicanos).

Coronel Ramalho anuncia apoio a Muribeca no 2° turno na Serra

Derrotado no primeiro turno da disputa pela Prefeitura de Vila Velha, Coronel Ramalho (PL) declarou apoio ao deputado estadual Pablo Muribeca (Republicanos) , que está brigando pelo cargo de chefe do Executivo da Serra no segundo turno de votação contra Weverson Meireles (PDT), ex-secretário de Estado do Turismo. Conforme o ex-secretário de Estado da Segurança Pública, o deputado se apresenta como a melhor opção para a Serra por ser oposição à esquerda.

Weverson promete 5 unidades da Casa Rosa e Guarda Municipal 24 horas na Serra

Sabatinado pela Rádio CBN Vitória, Weverson Meireles (PDT) prometeu a implantação de cinco novas unidades da Casa da Rosa, instituição que acolhe mulheres vítimas de violência e promove qualificações, e o funcionamento 24 horas da Guarda Municipal na Serra. Além disso, o candidato lançado pelo atual prefeito, Sergio Vidigal (PDT), se apresentou como a “renovação segura” para a cidade continuar avançando e ressaltou as conquistas da atual gestão.

Muribeca promete mais creches em tempo integral e 'vale gás' na Serra