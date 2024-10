Entenda para onde vão os votos em branco e nulos

Votar em branco ou nulo representa o direito de manifestação de descontentamento do eleitor, segundo o TSE

Apesar do voto ser obrigatório no Brasil, nas urnas o eleitor tem a opção de votar em branco ou nulo, caso prefira não escolher nenhum candidato. Entretanto, ainda existem dúvidas sobre qual a diferença e o destino desses dois tipos de votos.

Na prática, não existe diferença entre os votos branco e nulo, pois ambos permitem que eleitor se abstenha da votação. O que muda são os procedimentos na urna. Enquanto para votar em branco o eleitor apertar a tecla “branco”, no voto nulo ele precisa digitar um número que não seja de nenhum candidato - como “00”- e apertar confirma. Neste vídeo da série A Gente Explica , você pode conferir e entender os mitos e confusões sobre o voto branco e nulo.

É verdade que votos nulos podem anular a eleição?

Essa confusão existe devido ao artigo 224 do Código Eleitoral que prevê nova eleição se a nulidade atingir mais da metade dos votos no país. Entretanto, o termo “nulidade” não tem relação com o voto nulo na urna eletrônica. Essa situação ocorre apenas em casos de irregularidades, como uma eventual cassação de candidato eleito, condenado por compra de votos, por exemplo. Nesse caso específico, se o candidato cassado obteve mais da metade dos votos, será necessário a realização de novas eleições.