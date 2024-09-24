Antes e depois de o eleitor digitar o número de seu candidato e apertar o botão de "confirma", a urna eletrônica passa por diversos procedimentos para garantir a segurança e o pleno funcionamento do processo eleitoral. A Gazeta foi ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) para saber como o equipamento é preparado para o dia da votação. Confira no vídeo abaixo.
O primeiro turno das Eleições 2024 será no dia 6 de outubro. Já o segundo turno, se houver no seu município, ocorrerá no dia 27 de outubro - em ambos, o horário de votação é das 8h às 17h. Em 2024, cerca de 2,9 milhões de eleitores em todo o Espírito Santo estão aptos para ir às urnas e votar.
O secretário de Tecnologia da Informação do TRE-ES, Danilo Marchiori, destacou a importância de o eleitor ficar atento à ordem da votação, a fim de evitar confusões ao digitar o número do seu candidato na urna eletrônica. Neste ano, o primeiro voto a ser digitado será para vereador e, em seguida, para prefeito.
“Isso parece uma coisa simples, mas a quantidade de pessoas que digita o número do prefeito na tela do vereador – que é a primeira que aparece – é muito grande. E isso faz com que as pessoas se confundam durante todo o processo de votação. São milhares de pessoas a cada ano que se confundem com isso”, afirma Marchiori.
Como funciona a urna eletrônica? Veja o que acontece no dia da votação
Na cabine de votação, é proibido o uso de celular ou outros aparelhos eletrônicos que possam comprometer o sigilo do voto. Por isso, o secretário do TRE-ES orienta o eleitor a levar um papel com os números dos seus candidatos anotados.