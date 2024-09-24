Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eleições 2024

Como funciona a urna eletrônica? Veja o que acontece no dia da votação

A Gazeta foi ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) para saber como o equipamento é preparado para ser utilizado no dia da votação
Eduarda Lisboa

Eduarda Lisboa

Publicado em 

24 set 2024 às 15:01

Publicado em 24 de Setembro de 2024 às 15:01

Antes e depois de o eleitor digitar o número de seu candidato e apertar o botão de "confirma", a urna eletrônica passa por diversos procedimentos para garantir a segurança e o pleno funcionamento do processo eleitoral. A Gazeta foi ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) para saber como o equipamento é preparado para o dia da votação. Confira no vídeo abaixo. 
O primeiro turno das Eleições 2024 será no dia 6 de outubro. Já o segundo turno, se houver no seu município, ocorrerá no dia 27 de outubro - em ambos, o horário de votação é das 8h às 17h. Em 2024, cerca de 2,9 milhões de eleitores em todo o Espírito Santo estão aptos para ir às urnas e votar.
O secretário de Tecnologia da Informação do TRE-ES, Danilo Marchiori, destacou a importância de o eleitor ficar atento à ordem da votação, a fim de evitar confusões ao digitar o número do seu candidato na urna eletrônica. Neste ano, o primeiro voto a ser digitado será para vereador e, em seguida, para prefeito.
Danilo Marchiori, secretário de Tecnologia da Informação do TRE-ES
Danilo Marchiori, do TRE-ES, alerta os eleitores quanto à ordem de votação dos candidatos na urna eletrônica Crédito: Carlos Alberto
“Isso parece uma coisa simples, mas a quantidade de pessoas que digita o número do prefeito na tela do vereador – que é a primeira que aparece – é muito grande. E isso faz com que as pessoas se confundam durante todo o processo de votação. São milhares de pessoas a cada ano que se confundem com isso”, afirma Marchiori.
Como funciona a urna eletrônica? Veja o que acontece no dia da votação
Na cabine de votação, é proibido o uso de celular ou outros aparelhos eletrônicos que possam comprometer o sigilo do voto. Por isso, o secretário do TRE-ES orienta o eleitor a levar um papel com os números dos seus candidatos anotados.

LEIA MAIS SOBRE ELEIÇÕES 2024

Papo de Eleições destaca bastidores da transmissão do debate com os candidatos de Vitória

Mais da metade dos prefeitos do ES eleitos em 2020 tentam reeleição

TSE recebe mais de 1,6 mil denúncias de propaganda irregular no ES em um mês de campanha

A urna eletrônica é segura? A Gazeta explica como ela funciona

Saiba a partir de quando candidatos e eleitores não podem ser presos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

urna eletrônica TRE-ES Eleições 2024 Eleições ES 2024
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A desordem legislativa em Brasília e a rejeição popular
Os estilos arquitetônicos revelam a desigualdade social em Vitória
O Brasil quer apenas crescer ou quer crescer junto?
Imagem de destaque
O surpreendente município líder de mortes de trânsito no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados