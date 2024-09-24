Como funciona a urna eletrônica? Veja o que acontece no dia da votação

A Gazeta foi aoConfira no vídeo abaixo. Antes e depois de o eleitor digitar o número de seu candidato e apertar o botão de "confirma", a urna eletrônica passa por diversos procedimentos para garantir a segurança e o pleno funcionamento do processo eleitoral.foi ao T ribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) para saber como o equipamento é preparado para o dia da votação.

O primeiro turno das Eleições 2024 será no dia 6 de outubro. Já o segundo turno, se houver no seu município, ocorrerá no dia 27 de outubro - em ambos, o horário de votação é das 8h às 17h. Em 2024, cerca de 2,9 milhões de eleitores em todo o Espírito Santo estão aptos para ir às urnas e votar.

O secretário de Tecnologia da Informação do TRE-ES, Danilo Marchiori, destacou a importância de o eleitor ficar atento à ordem da votação, a fim de evitar confusões ao digitar o número do seu candidato na urna eletrônica. Neste ano, o primeiro voto a ser digitado será para vereador e, em seguida, para prefeito.

Danilo Marchiori, do TRE-ES, alerta os eleitores quanto à ordem de votação dos candidatos na urna eletrônica Crédito: Carlos Alberto

“Isso parece uma coisa simples, mas a quantidade de pessoas que digita o número do prefeito na tela do vereador – que é a primeira que aparece – é muito grande. E isso faz com que as pessoas se confundam durante todo o processo de votação. São milhares de pessoas a cada ano que se confundem com isso”, afirma Marchiori.

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