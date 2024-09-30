Espírito Santo não vai adotar Lei Seca nas eleições municipais

Apesar de a Lei Seca não estar valendo nas Eleições 2024, ainda é proibido dirigir alcoolizado no dia da votação

A Lei Seca, quando aplicada nas eleições, é uma medida que proíbe a venda e o consumo de bebidas alcoólicas no dia da votação. A responsabilidade e a decisão de aplicá-la ou não é dos Tribunais Regionais Eleitorais e das Secretarias de Segurança Pública dos Estados.