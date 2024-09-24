O nome escolhido pelo candidato para a disputa, muitas vezes bem diferente daquele com que foi batizado, aparece na urna no momento da votação Crédito: Freepik

Para chamar a atenção do eleitor, vale tudo — ou quase tudo! O fato é que, para muitos candidatos, a forma de atrair os moradores da sua cidade e, quem sabe, até garantir um voto, é usando apelidos no nome de urna. Ou seja: a identificação no equipamento para votação pode ser bem diferente daquela com que foram batizados. No Espírito Santo , tem de tudo um pouco, inclusive um Papai Noel, caracterizado com barba branca, óculos e até o gorro vermelho.

Essa estratégia é mais frequente entre os candidatos para os cargos proporcionais, como os de vereador nas Eleições 2024 . Mas nada impede que os apelidos sejam também usados por quem disputa a majoritária, caso dos prefeitos neste ano.

Para o pleito de outubro, o eleitor poderá escolher, por exemplo, entre o "Bigode" e o "Super Bigode". São seis candidatos em municípios capixabas que se utilizaram dessa característica na fisionomia numa tentativa de se destacar dos demais. Curioso é que, na foto oficial da candidatura, no site da Justiça Eleitoral, um deles aparece de cara limpa, justamente sem o atributo usado como nome de urna para chamar atenção.

Outra particularidade física foi o caminho encontrado pelos candidatos "Baixinho" e "Baixinha" ao registrarem suas candidaturas. Assim, os seis concorrentes com esse apelido pretendem alcançar visibilidade junto ao eleitor, independentemente da estatura.

Os apelidos "Cabeça de Porco" e "Pé de Foice", passando por outros tipos de pé, como o "de boi" e o "sujo", sugerem que partes do corpo também costumam despertar curiosidade. Mas esses e os demais apelidos se convertem em votos?

Your browser does not support the audio element. De Papai Noel a Xiroca: os apelidos de candidatos nas cidades do ES

Para o professor do Departamento de Comunicação Social da Ufes, Fabio Malini, a iniciativa desses candidatos, em geral, visa chamar a atenção para si por meio do humor, numa tentativa de provocar o interesse do eleitor, por vezes desiludido com a política e até disposto a um "voto de protesto", ao se basear apenas no lado cômico dos concorrentes.

Malini observa que a era dos vídeos curtos, estimulados pelas redes sociais, também imprimiu uma nova versão desses candidatos, não só pelo nome de urna, mas pelo modo que se apresentam na internet, principalmente para atrair o eleitor mais jovem. "É difícil sair dessa perspectiva do entretenimento digital; esse público está muito conectado ao entretenimento", pontua.