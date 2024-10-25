Ônibus terão tarifa gratuita na Serra no segundo turno da eleição

Maior colégio eleitoral do Espírito Santo, com 362.532 eleitores, a Serra é o município do Estado em que será realizado segundo turno para definir o futuro prefeito. A votação ocorrerá no próximo domingo (27), das 8 às 17 horas. Estão na disputa eleitoral Pablo Muribeca (Republicanos) e Weverson Meireles (PDT).