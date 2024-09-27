Posso votar de bermuda e de chinelo no dia da eleição? Veja as regras

Em época de eleição é comum surgirem algumas dúvidas em relação ao que é ou não permitido fazer no dia da votação, principalmente entre aqueles que vão participar do pleito pela primeira vez.

Das várias dúvidas que surgem, uma das mais recorrentes é: posso ir votar de chinelo e bermuda? E a resposta para essa pergunta é simples: sim, é permitido.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) não proíbe que os eleitores estejam vestindo bermuda e chinelo no dia da votação, contudo, é preciso ter bom senso, pois ir sem camisa ou vestindo trajes de banho não é permitido. Confira no vídeo abaixo o que é permitido e proibido no dia da eleição.

Além disso, também não é proibido manifestar as suas convicções políticas no dia da votação, desde que essa manifestação seja feita de forma individual e silenciosa, com o uso de camisas alusivas, adesivos e bandeiras, por exemplo.

O que não é permitido é a aglomeração de pessoas com roupas ou instrumentos de propaganda que identifiquem partido, coligação ou federação.

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