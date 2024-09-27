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Eleições 2024

Posso votar de bermuda e de chinelo no dia da eleição? Veja as regras

Saiba como se vestir na hora de escolher seu candidato. Usar traje de banho, por exemplo, não é permitido. Confira detalhes
Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

27 set 2024 às 10:45

Publicado em 27 de Setembro de 2024 às 10:45

Em época de eleição é comum surgirem algumas dúvidas em relação ao que é ou não permitido fazer no dia da votação, principalmente entre aqueles que vão participar do pleito pela primeira vez.
Das várias dúvidas que surgem, uma das mais recorrentes é: posso ir votar de chinelo e bermuda? E a resposta para essa pergunta é simples: sim, é permitido. 
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) não proíbe que os eleitores estejam vestindo bermuda e chinelo no dia da votação, contudo, é preciso ter bom senso, pois ir sem camisa ou vestindo trajes de banho não é permitido. Confira no vídeo abaixo o que é permitido e proibido no dia da eleição.
Além disso, também não é proibido manifestar as suas convicções políticas no dia da votação, desde que essa manifestação seja feita de forma individual e silenciosa, com o uso de camisas alusivas, adesivos e bandeiras, por exemplo.
O que não é permitido é a aglomeração de pessoas com roupas ou instrumentos de propaganda que identifiquem partido, coligação ou federação.
Posso votar de bermuda e de chinelo no dia da eleição? Veja as regras
No dia da eleição, é considerado crime o uso de alto-falantes e amplificadores de som; a realização de comício ou carreata; a persuasão do eleitorado; a propaganda de boca de urna; a divulgação de propaganda de partido ou candidato; e a publicação de novos conteúdos ou o impulsionamento, podendo ser mantidos em funcionamento aplicativos e conteúdos que já tenham sido publicados anteriormente.

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