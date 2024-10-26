Último debate foi um resumo dos altos e baixos (mais baixos do que altos) da eleição na Serra

Weverson Meireles e Pablo Muribeca durante debate na TV Gazeta no 2º turno das eleições de 2024 Crédito: Carlos Alberto Silva

Weverson Meireles (PDT) e Pablo Muribeca (Republicanos) participaram de debates eleitorais pela primeira vez em 2024. O pedetista nunca disputou um cargo eletivo e o republicano foi eleito vereador e deputado estadual, corridas em que, via de regra, não há debates.

Isso considerado, não podemos deixar de constatar que os dois candidatos a prefeito da Serra não proporcionaram bons embates, em termos de conteúdo e oratória, neste pleito. Quem perde são os eleitores.

"Ah, Letícia e você faria melhor no lugar deles?". Talvez não, mas também não sou candidata a prefeita, certo?

Foi o terceiro debate entre eles num período de sete dias.

As estratégias adotadas pelos candidatos foram as mesmas dos eventos anteriores: chamar o adversário de mentiroso, fazer críticas em looping, cobrar propostas, mas não apresentar propostas na mesma proporção, e repetir frases como se fossem bordões.

O tom de voz de Weverson foi mecânico. O de Muribeca, suplicante.

Chamou o adversário de "campeão de fake news", disse que Muribeca não tem propostas e se apresentou como "a mudança segura" para a Serra.

Muribeca fez diversas críticas ao passado de Weverson, rebatidas pelo pedetista como "mentiras". E as negativas de Weverson, por sua vez, foram consideradas mentirosas pelo adversário. Um círculo vicioso.

O republicanio afirmou que Weverson não é "mudança coisa nenhuma", "escolhido do prefeito (Sérgio Vidigal)", e se autointitulou "o homem do povo".

As "mães atípicas" foram mencionadas diversas vezes pelos dois candidatos. Muribeca apelou, como sempre, aos "papais e mamães".

O tema saúde pública até predominou, no primeiro bloco, mas foi tratado de forma rasa, como os demais assuntos abordados.

SANDI MORI, O PARTICIPANTE INVOLUNTÁRIO

Houve poucas coisas diferentes em relação ao debate de A Gazeta/CBN e ao da TV Vitória, realizado na quinta-feira (24).

Uma novidade: as citações nominais ao delegado da Polícia Civil Rodrigo Sandi Mori.

O chefe da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra foi citado seis vezes, somando as falas de Weverson e Muribeca, sempre em tom elogioso.

O pedetista trouxe à baila o fato de que Muribeca, em um primeiro momento, afirmou ter sofrido um atentado em meio à campanha eleitoral. Como a coluna mostrou, o republicano chegou a registrar um boletim de ocorrência colocando-se como vítima de uma tentativa de homicídio e publicou vídeo, depois apagado, dizendo: "Tentaram me matar!".

Em depoimento a Sandi Mori, porém, Muribeca afirmou que não era o alvo dos disparos que foram feitos durante uma carreata em Central Carapina. O delegado, em entrevista coletiva, revelou o resultado de uma rápida investigação: tratou-se de uma rusga entre gangues rivais, sem nenhuma conotação política.

Muribeca agradeceu, em nota oficial e no debate desta sexta, a pronta elucidação do caso e rendeu homenagens ao "grande Sandi Mori".

Já Weverson afirmou que o republicano "tentou enganar até o Sandi Mori" com o "falso atentado".

"Parece que você estava torcendo para eu levar um tiro", rebateu Muribeca.

Cenas do debate do 2º turno da Serra

O pedetista fez isso após ser acusado, por Muribeca, de "defender ideologia de gênero", o que, de fato, nunca houve.

"Por que você traiu a comunidade?", questionou o candidato do Republicanos, num rompante de compaixão por um segmento que ele mesmo havia tratado com virulência e desinformação.

O fato de Weverson ter deletado todas as menções à "comunidade" do plano também foi, claro, um desrespeito.

Mas a coisa, no debate, ficou por aí mesmo, não chegou-se a lugar algum, para variar.

O pedetista voltou a afirmar que Muribeca "é mentiroso" por ter falado de "ideologia de gênero" e tentou justificar, assim, a "adequação" do plano de governo.

PARENTES

Mais uma novidade: como se já não bastassem os demais assuntos tratados de forma comezinha, a grande revelação feita pelos candidatos no debate foi que a esposa de Muribeca e a namorada de Weverson são primas.