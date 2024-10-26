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Eleições 2024

Ipec: na véspera do 2° turno, 19% ainda não decidiram voto na Serra

Estão na disputa pelo cargo de prefeito da Serra o ex-secretário de Estado do Turismo Weverson Meireles (PDT) e o deputado estadual Pablo Muribeca (Republicanos)
Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

26 out 2024 às 18:40

Publicado em 26 de Outubro de 2024 às 18:40

Pesquisa mostra que 19% dos eleitores serranos ainda podem mudar de voto
Pesquisa mostra que 19% dos eleitores serranos ainda podem mudar de voto Crédito: Reprodução | Arte A Gazeta
Ipec: na véspera do 2º turno, 19% ainda não decidiram voto na Serra
Faltando apenas um dia para o segundo turno das Eleições 2024, pesquisa divulgada pelo Ipec neste sábado (26) aponta que 19% dos eleitores da Serra, única cidade do Espírito Santo em que o novo prefeito será escolhido em segunda votação, ainda podem mudar de voto. O levantamento, o último antes de os mais de 360 mil eleitores da cidade irem às urnas neste domingo (27), foi feito a pedido da Rede Gazeta
Estão na disputa pelo cargo de prefeito da Serra o ex-secretário de Estado do Turismo Weverson Meireles (PDT) e o deputado estadual Pablo Muribeca (Republicanos). Nas intenções de votos válidos divulgada pelo instituto de pesquisa também neste sábado (26), o candidato do PDT aparece à frente, com 60%, enquanto o republicano registra 40%
O percentual de indecisos na cidade registrado na pesquisa Ipec deste sábado (26) é menor do que o apresentado no levantamento anterior, divulgado no último dia 18. Há pouco mais de duas semanas, 24% dos entrevistados afirmaram ainda não ter definido o voto. 
O Ipec também mostra que o índice dos que dizem que podem mudar de voto é maior entre os que devem votar em Muribeca do que em Weverson: 21% dos que demonstraram intenção de voto no deputado no levantamento afirmam que essa decisão pode mudar, enquanto 15% dos que optam por Weverson dizem que a escolha pode mudar. 

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Já os que dizem ter definido em quem votar chegam aos 81% no levantamento deste sábado (26). No dia 18, eram 75%. Os que não souberam ou não quiseram opinar sobre a decisão de voto permaneceram em 1% nos dois levantamentos. A margem de erro do estudo é de quatro pontos percentuais para mais ou para menos. O índice de confiança é de 95%.
Além de um número expressivo de pessoas que podem mudar de voto na véspera da eleição, a pesquisa Ipec ainda traz outro dado  sobre o nível de indecisão do eleitorado da cidade: no levantamento espontâneo, quando nenhum nome é apresentado aos entrevistados, 18% dos eleitores ouvidos na pesquisa não citaram o nome de nenhum candidato

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa Ipec sobre o cenário eleitoral na Serra, contratada pela Rede Gazeta, foi realizada entre os dias 24 e 26 de outubro, com 600 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, raça/cor, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-09857/2024.

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