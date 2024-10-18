Ipec: 3 em cada 4 eleitores da Serra já têm voto definido no 2° turno

Três em cada quatro eleitores da Serra
já decidiram definitivamente em quem vão votar para prefeito no segundo turno das Eleições 2024
. Esse é o cenário mostrado pela pesquisa Ipec realizada a pedido da Rede Gazeta
e divulgada nesta sexta-feira (18). Além dos 75% de entrevistados que afirmam já ter tomado uma decisão definitiva, outros 24% disseram que ainda podem mudar de opinião, enquanto 2% não sabem ou não responderam. Nesse caso, a soma dos percentuais não totaliza 100% em decorrência de arredondamentos.
O índice de decisão é mais alto, segundo o levantamento, entre as pessoas que pretendem votar em Weverson Meireles
(PDT): 82% afirmam que a decisão é definitiva, 18% dizem que ainda podem mudar de ideia e 1% não sabe ou não respondeu.
Entre os que declaram voto em Pablo Muribeca
(Republicanos), 67% afirmam que a decisão é definitiva, 30% dizem que ainda podem mudar de ideia e 2% não sabem ou não responderam.
Já entre os que dizem que vão votar nulo, em branco, não sabem ou não responderam, 55% consideram a decisão definitiva, 37% ainda podem mudar de ideia e 8% não sabem ou não responderam.
A pesquisa também avaliou o grau de interesse dos eleitores do maior colégio eleitoral do Estado nas Eleições 2024. Para a maioria, 63%, o pleito desperta algum ou muito interesse, enquanto para 37% desperta pouco ou nenhum interesse.
Entre os interessados, 34% dizem ter muito interesse e 29% declaram ter interesse médio. Por outro lado, 23% afirmam ter pouco interesse e 14% não têm nenhum interesse nas eleições, enquanto 1% não sabe ou não respondeu. Os números somam mais de 100% em consequência de arredondamentos.