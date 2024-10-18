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Eleições 2024

Ipec: 3 em cada 4 eleitores da Serra já têm voto definido no 2° turno

Decididos somam 82% entre os eleitores de Weverson Meireles (PDT) e 67% entre os de Pablo Muribeca (Republicanos)
Nadedja Calado

Nadedja Calado

Publicado em 

18 out 2024 às 18:15

Publicado em 18 de Outubro de 2024 às 18:15

Ipec: 75% dos eleitores da Serra já têm voto para prefeito definido
Pesquisa mostra que 24% dos eleitores serranos ainda podem mudar de voto Crédito: Reprodução | Arte A Gazeta
Três em cada quatro eleitores da Serra já decidiram definitivamente em quem vão votar para prefeito no segundo turno das Eleições 2024. Esse é o cenário mostrado pela pesquisa Ipec realizada a pedido da Rede Gazeta e divulgada nesta sexta-feira (18). Além dos 75% de entrevistados que afirmam já ter tomado uma decisão definitiva, outros 24% disseram que ainda podem mudar de opinião, enquanto 2% não sabem ou não responderam. Nesse caso, a soma dos percentuais não totaliza 100% em decorrência de arredondamentos.
O índice de decisão é mais alto, segundo o levantamento, entre as pessoas que pretendem votar em Weverson Meireles (PDT): 82% afirmam que a decisão é definitiva, 18% dizem que ainda podem mudar de ideia e 1% não sabe ou não respondeu.
Entre os que declaram voto em Pablo Muribeca (Republicanos), 67% afirmam que a decisão é definitiva, 30% dizem que ainda podem mudar de ideia e 2% não sabem ou não responderam.
Já entre os que dizem que vão votar nulo, em branco, não sabem ou não responderam, 55% consideram a decisão definitiva, 37% ainda podem mudar de ideia e 8% não sabem ou não responderam.
Ipec: 3 em cada 4 eleitores da Serra já têm voto definido no 2º turno
A pesquisa também avaliou o grau de interesse dos eleitores do maior colégio eleitoral do Estado nas Eleições 2024. Para a maioria, 63%, o pleito desperta algum ou muito interesse, enquanto para 37% desperta pouco ou nenhum interesse.
Entre os interessados, 34% dizem ter muito interesse e 29% declaram ter interesse médio. Por outro lado, 23% afirmam ter pouco interesse e 14% não têm nenhum interesse nas eleições, enquanto 1% não sabe ou não respondeu. Os números somam mais de 100% em consequência de arredondamentos.

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa Ipec sobre o cenário eleitoral na Serra, contratada pela Rede Gazeta, foi realizada entre os dias 15 e 17 de outubro, com 600 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, raça/cor, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-04970/2024.

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