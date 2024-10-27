Santinhos de candidatos na Serra sujam ruas no 2° turno das eleições

Santinhos foram deixados na frente da EMEF Valéria Maria Miranda, no bairro Vila Nova de Colares, na Serra Crédito: Rebeca Fagundes

As ruas da Serra ficaram cheias de material de propaganda eleitoral na manhã deste domingo (27), quando acontece o segundo turno das eleições. O município é o único do Espírito Santo com uma segunda rodada de votações. No país, ao todo, o retorno às urnas é obrigatório em 51 cidades.

A prática de distribuir e espalhar esse material, considerada crime eleitoral, pode resultar em punição tanto para quem entrega quanto para o candidato.

Próximo à EMEF Feu Rosa, as ruas foram tomadas por santinhos dos candidatos a prefeito. A escola é o local de votação com maior número de eleitores na Serra, com mais de 8 mil votantes.

Rua da EMEF Feu Rosa foi tomada por santinhos de candidatos a prefeito Crédito: Carol Leal

Em contrapartida, a EMEF Valéria Maria Miranda, localizada no bairro Vila Nova de Colares, foi outro local que também apresentou grande quantidade de santinhos e materiais diversos espalhados pelas ruas. Com mais de 7 mil eleitores, a escola é o segundo maior local de votação do município.

Em frente à EEEFM Marinete de Souza Lira, terceiro maior local de votação do município, quase não havia material eleitoral espalhado.



Poucos santinhos em frente à EEEFM Marinete de Souza Lira, em Feu Rosa, Serra Crédito: Carol Leal

Boca de urna

Conforme a Resolução n° 23.610/2019 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a propaganda eleitoral no dia de votação — conhecida como boca de urna — é considerada crime por ser um meio de beneficiar candidatos e partidos com a persuasão de indecisos.