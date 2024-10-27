Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Tarcísio afirma que PCC orientou voto em Guilherme Boulos
Em São Paulo

Tarcísio afirma que PCC orientou voto em Guilherme Boulos

O governador considera a campanha de 2024, na qual atuou como apoiador, mais difícil do que a de 2022, quando foi candidato ao governo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

27 out 2024 às 12:59

Publicado em 27 de Outubro de 2024 às 12:59

SÃO PAULO - O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos ) afirmou que integrantes do PCC (Primeiro Comando da Capital) orientaram familiares e apoiadores a votarem em Guilherme Boulos (PSOL ) para prefeito em São Paulo.
A declaração foi dada a jornalistas no colégio Miguel Cervantes, na zona sul, local de votação do governador.
Tarcísio foi questionado por uma jornalista sobre um comunicado emitido pela SAP (Secretaria de Administração Penitenciária) de São Paulo, que interceptou comunicados assinados por membros da facção criminosa orientando o voto em algumas cidades do estado.
"A gente vem alertando isso há muito tempo. Nós fizemos um trabalho grande de inteligência, temos trocado informações com o Tribunal Regional Eleitoral para que providências sejam tomadas", afirmou.
Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador de São Paulo
Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador de São Paulo Crédito: Fernando Nascimento/Governo de São Paulo
Em seguida, o governador foi questionado pela Folha sobre qual era o candidato indicado pelo PCC em São Paulo, ao que Tarcísio respondeu: "Boulos".
Segundo Tarcísio, as cidades do estado que têm segundo turno estão contando com uma grande mobilização policial neste domingo (27). O governador disse também que, até o momento, as eleições estão ocorrendo de forma tranquila e cumprimentou o TRE-SP pelo trabalho.
Sobre o resultado das eleições em São Paulo, o principal cabo eleitoral de Nunes disse estar otimista. "As pesquisas têm mostrado uma grande vantagem do Ricardo, e nós trabalhamos muito nesse período para mostrarmos o projeto que temos para São Paulo e as realizações", disse.
O governador ainda disse que considerou a campanha de 2024, na qual atuou como apoiador, mais difícil do que a de 2022, quando foi candidato ao governo.

LEIA MAIS

Weverson vota acompanhado de Gracimeri, sua vice, e de Vidigal

Boulos vota e diz acreditar "no sentimento de virada, de mudança"

Justiça eleitoral já recebeu 180 mil justificativas de ausência

Haddad vota na Zona Sul de São Paulo e evita fazer balanço da campanha de Boulos

Segundo turno: 7 disputas para ficar de olho neste domingo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

tarcisio freitas São Paulo (SP) Guilherme Boulos Eleições 2024
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Falta de sinalização e buracos elevam risco de acidentes na BR 259 no ES
Governador Ricardo Ferraço com Marcela Bussinguer, secretária de Direitos Humanos
Advogada vai assumir Secretaria de Direitos Humanos no ES
Hugo Cibien, piloto capixaba da Copa Truck
Do Fundo do grid ao pódio: A saga de Hugo Cibien em Santa Cruz do Sul

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados