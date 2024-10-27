Tarcísio afirma que PCC orientou voto em Guilherme Boulos

SÃO PAULO - O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos ) afirmou que integrantes do PCC (Primeiro Comando da Capital) orientaram familiares e apoiadores a votarem em Guilherme Boulos (PSOL ) para prefeito em São Paulo.

A declaração foi dada a jornalistas no colégio Miguel Cervantes, na zona sul, local de votação do governador.

Tarcísio foi questionado por uma jornalista sobre um comunicado emitido pela SAP (Secretaria de Administração Penitenciária) de São Paulo, que interceptou comunicados assinados por membros da facção criminosa orientando o voto em algumas cidades do estado.

"A gente vem alertando isso há muito tempo. Nós fizemos um trabalho grande de inteligência, temos trocado informações com o Tribunal Regional Eleitoral para que providências sejam tomadas", afirmou.

Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador de São Paulo Crédito: Fernando Nascimento/Governo de São Paulo

Em seguida, o governador foi questionado pela Folha sobre qual era o candidato indicado pelo PCC em São Paulo, ao que Tarcísio respondeu: "Boulos".

Segundo Tarcísio, as cidades do estado que têm segundo turno estão contando com uma grande mobilização policial neste domingo (27). O governador disse também que, até o momento, as eleições estão ocorrendo de forma tranquila e cumprimentou o TRE-SP pelo trabalho.

Sobre o resultado das eleições em São Paulo, o principal cabo eleitoral de Nunes disse estar otimista. "As pesquisas têm mostrado uma grande vantagem do Ricardo, e nós trabalhamos muito nesse período para mostrarmos o projeto que temos para São Paulo e as realizações", disse.