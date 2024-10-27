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Segundo turno

Boulos vota e diz acreditar "no sentimento de virada, de mudança"

O candidato disse confiar que os paulistanos não vão votar com medo ou ódio, e que "eleição se define nas últimas horas".
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

27 out 2024 às 11:14

Publicado em 27 de Outubro de 2024 às 11:14

O candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) votou às 9h58 ao lado de sua candidata a vice e ex-prefeita Marta Suplicy (PT), no Centro Educacional Unificado (CEU) Campo Limpo Dom Agnelo Rossi Cardeal. O psolista estava acompanhado de sua esposa Natália Szermeta e suas duas filhas.
Estavam presentes a ministra do Meio Ambiente Marina Silva (Rede), o ministro das Relações Institucionais Alexandre Padilha (PT) e a ministra dos Povos Originários Sônia Guajajara (PSOL). A deputada estadual Ediane Maria (PSOL), que Boulos apoiou na eleição de 2022, também participou da foto.

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"Eu sei que estou enfrentando adversários que tem muita estrutura, que tem muita coisa por trás ", afirmou o deputado federal. "Ontem nós encerramos nossa campanha em Heliópolis e o sentimento que vem das ruas é um sentimento de virada, é um sentimento de mudança."
Guilherme Boulos (Psol) ao chegar ao CEU Campo Limpo para votar em São Paulo no segundo turno
Guilherme Boulos (Psol) ao chegar ao CEU Campo Limpo para votar em São Paulo no segundo turno Crédito: Guilherme Boulos/Instagram/Reprodução
O candidato disse confiar que os paulistanos não vão votar com medo ou ódio, e que "eleição se define nas últimas horas".
Boulos agora vai acompanhar o voto de sua esposa em Jardim Maria Duarte. Em seguida, parte para o colégio Madre Alix em Jardim Paulistano, para acompanhar o voto de Marta Suplicy e depois para acompanhar o voto de sua avó, Dona Cida, no Colégio Objetivo na Bela Vista, no centro.

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