Boulos vota e diz acreditar "no sentimento de virada, de mudança"

O candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) votou às 9h58 ao lado de sua candidata a vice e ex-prefeita Marta Suplicy (PT), no Centro Educacional Unificado (CEU) Campo Limpo Dom Agnelo Rossi Cardeal. O psolista estava acompanhado de sua esposa Natália Szermeta e suas duas filhas.

Estavam presentes a ministra do Meio Ambiente Marina Silva (Rede), o ministro das Relações Institucionais Alexandre Padilha (PT) e a ministra dos Povos Originários Sônia Guajajara (PSOL). A deputada estadual Ediane Maria (PSOL), que Boulos apoiou na eleição de 2022, também participou da foto.

"Eu sei que estou enfrentando adversários que tem muita estrutura, que tem muita coisa por trás ", afirmou o deputado federal. "Ontem nós encerramos nossa campanha em Heliópolis e o sentimento que vem das ruas é um sentimento de virada, é um sentimento de mudança."

Guilherme Boulos (Psol) ao chegar ao CEU Campo Limpo para votar em São Paulo no segundo turno Crédito: Guilherme Boulos/Instagram/Reprodução

O candidato disse confiar que os paulistanos não vão votar com medo ou ódio, e que "eleição se define nas últimas horas".