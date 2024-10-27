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Eleições 2024

Haddad vota na Zona Sul de São Paulo e evita fazer balanço da campanha de Boulos

O ministro, que chegou à sessão eleitoral às 9h30 acompanhado da esposa Ana Estela, se mostrou animado ao falar da viagem que fez a Washington
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

27 out 2024 às 11:21

Publicado em 27 de Outubro de 2024 às 11:21

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, votou agora de manhã em uma escola da zona sul da capital paulista e evitou fazer um balanço da campanha de segundo turno de Guilherme Boulos (PSOL), candidato a prefeito de São Paulo que tem o apoio do seu partido, o PT. Também preferiu não falar de sua expectativa para o resultado o pleito.
"O importante é a democracia sair fortalecida e o eleitor respeitar uns aos outros", disse.
O ministro, que chegou à sessão eleitoral às 9h30 acompanhado da esposa Ana Estela, se mostrou animado ao falar da viagem que fez a Washington, onde participou da reunião de ministros de Finanças e presidentes de Bancos Centrais do G20 (grupo das economias mais ricas do mundo).
Fernando Haddad, ministro da Fazenda
Fernando Haddad, ministro da Fazenda Crédito: Diogo Zacarias
De acordo com o ministro, o resultado foi muito positivo porque o Brasil teve uma ótima participação e pôde colocar o dedo na questão da tributação internacional.
"Foi uma edição histórica do G20. Teve muitas inovações na área das finanças sustentáveis e os bancos multilaterais estão comprometidos em ajudar no combate à fome e à pobreza", disse o ministro.

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