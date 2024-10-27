Haddad vota na Zona Sul de São Paulo e evita fazer balanço da campanha de Boulos

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, votou agora de manhã em uma escola da zona sul da capital paulista e evitou fazer um balanço da campanha de segundo turno de Guilherme Boulos (PSOL), candidato a prefeito de São Paulo que tem o apoio do seu partido, o PT. Também preferiu não falar de sua expectativa para o resultado o pleito.

"O importante é a democracia sair fortalecida e o eleitor respeitar uns aos outros", disse.

O ministro, que chegou à sessão eleitoral às 9h30 acompanhado da esposa Ana Estela, se mostrou animado ao falar da viagem que fez a Washington, onde participou da reunião de ministros de Finanças e presidentes de Bancos Centrais do G20 (grupo das economias mais ricas do mundo).

Fernando Haddad, ministro da Fazenda Crédito: Diogo Zacarias

De acordo com o ministro, o resultado foi muito positivo porque o Brasil teve uma ótima participação e pôde colocar o dedo na questão da tributação internacional.