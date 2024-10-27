A Polícia Federal (PF) já conduziu 11 pessoas à delegacia e prendeu uma em flagrante por supostos crimes eleitorais, até o momento, neste domingo de segundo turno das eleições municipais. Os dados constam no Painel de Business Intelligence (BI) do órgão, atualizados até o momento.

PF conduz 11 pessoas e prende 1 por crime eleitoral neste segundo turno Crédito: Divulgação Polícia Federal

A PF ainda não deu detalhes sobre cada crime cometido e em quais cidades ocorreram. No entanto, a última nota publicada no perfil oficial da instituição no X (ex-Twitter) apontou que, até às 9h30, R$ 57 mil em bens já foram apreendidos e, dentre as ocorrências, os principais delitos foram de "propaganda irregular" e "compra de votos".