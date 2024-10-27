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Estadão

PF conduz 11 pessoas e prende 1 por crime eleitoral neste segundo turno

O segundo turno ocorre em 51 cidades do Brasil
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

27 out 2024 às 13:34

Publicado em 27 de Outubro de 2024 às 13:34

A Polícia Federal (PF) já conduziu 11 pessoas à delegacia e prendeu uma em flagrante por supostos crimes eleitorais, até o momento, neste domingo de segundo turno das eleições municipais. Os dados constam no Painel de Business Intelligence (BI) do órgão, atualizados até o momento.
PF conduz 11 pessoas e prende 1 por crime eleitoral neste segundo turno.
PF conduz 11 pessoas e prende 1 por crime eleitoral neste segundo turno Crédito: Divulgação Polícia Federal
A PF ainda não deu detalhes sobre cada crime cometido e em quais cidades ocorreram. No entanto, a última nota publicada no perfil oficial da instituição no X (ex-Twitter) apontou que, até às 9h30, R$ 57 mil em bens já foram apreendidos e, dentre as ocorrências, os principais delitos foram de "propaganda irregular" e "compra de votos".
O segundo turno do pleito eleitoral ocorre hoje em 51 municípios de 20 Estados.

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