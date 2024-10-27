"População escolheu renovação segura", diz Weverson após vitória na Serra

Weverson Meirelles (PDT) comemora com apoiadores Crédito: Vitor Jubini

CBN Vitória e da Gazeta, logo Numa entrada ao vivo na transmissão dae da, logo após o resultado da votação , o prefeito eleito da Serra , Weverson Meireles (PDT), destacou pontos da campanha e motivos para ter conquistado o apoio de 60,48% dos eleitores. Para ele, a população do município fez a opção por uma renovação segura.

O pedetista iniciou sua participação no programa agradecendo ao fato de ter chegado ao segundo turno na disputa para a Prefeitura da Serra e, neste domingo (27), ter selado a vitória ante o deputado estadual Pablo Muribeca (Republicanos), que finalizou a eleição com 39,52% dos votos válidos.

"Não foi uma campanha fácil, foi uma campanha contra narrativas e fake news. Mas conseguimos conversar com a cidade e apresentar nossas propostas."

Questionado pela colunista Letícia Gonçalves sobre o seu primeiro ato como prefeito, Weverson disse que pretende manter o diálogo com a população e vai focar em três áreas prioritárias: saúde, educação e segurança pública. Mas, embora já tenha esses segmentos em mente, o pedetista afirmou que ainda não há nomes definidos para ocupar as pastas. Nem mesmo se a vice eleita, a delegada Gracimeri Gaviorno, poderá assumir alguma secretaria.

"Ela foi convidada para compor a chapa justamente pela qualificação, história de vida. Ela tem todos os pré-requisitos para ocupar uma secretaria, que será formada por uma equipe extremamente técnica", pontuou Weverson, acrescentando que ainda não houve conversas sobre a composição do secretariado.

Weverson Meireles comemora vitória a prefeito da Serra

Indicado por Sergio Vidigal (PDT) para sucedê-lo na gestão do município, Weverson também foi perguntado sobre o papel do atual prefeito na futura administração. Ele disse que Vidigal sempre foi o maior entusiasta do projeto e, com o governador Renato Casagrande (PSB), contribuiu para a sua eleição. "Eles me deram a oportunidade de usar a credibilidade deles para conversar com a cidade da Serra. Com a experiência dos dois, vou a todo tempo consultá-los. Não só para mim, mas para a cidade da Serra."

Essa ligação direta com Vidigal foi criticada por adversários durante a campanha, sob a justificativa de que seria uma gestão de continuidade, mantendo o mesmo grupo político que se reveza há 28 anos na administração do município com o ex-prefeito Audifax Barcelos (PP).

Weverson argumentou que a população deu o recado nas urnas, indicando que quer seguir no rumo certo, mas, ao mesmo tempo, demonstrou um desejo de mudança. "Mas uma renovação segura, com alguém que verdadeiramente tem experiência e projetos. A transição vai ser tranquila, com oportunidade de dar continuidade a grandes entregas."

O prefeito eleito também falou sobre a necessidade de diálogo para unir e pacificar a cidade e não descartou a possibilidade de uma aproximação com Pablo Muribeca. "Se ele entender que também pode contribuir com esse projeto, para a Serra crescer de maneira unificada, será bem-vindo."