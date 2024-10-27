Eleição na Serra: derrotado no 2° turno, Muribeca chora ao agradecer votos

Derrotado no segundo turno das eleições municipais da Serra, neste domingo (27), Pablo Muribeca (Republicanos) não conteve as lágrimas em seu discurso. Ele agradeceu aos eleitores pelos 90.227 votos que recebeu, o que corresponde a 39,52% do total. Mesmo com a derrota para Weverson Meireles, eleito com 60,48% dos votos, Muribeca afirmou que continuará engajado nas causas que defendeu durante a campanha no seu mandato de deputado estadual.