Espírito Santo tem apenas um prefeito eleito autodeclarado preto

Autodeclarado preto, João Trancoso (PSB) foi eleito prefeito de Vila Pavão, no Noroeste do Estado Crédito: Reprodução

Espírito Santo teve apenas um prefeito autodeclarado preto eleito no primeiro turno das Eleições 2024 . João Trancoso (PSB), de 54 anos, vai comandar pela primeira vez o pequeno município de Vila Pavão , na Região Noroeste do Estado, de pouco mais de 9 mil habitantes. O socialista é o primeiro prefeito preto eleito no Estado desde 2016, quando a autodeclaração começou a valer para este tipo de pleito.

Trancoso é eletricista e se aproximou da política quando foi trabalhar na prefeitura como operador de máquinas. Depois, virou chefe do setor, diretor de transportes e chegou ao cargo de secretário de Agricultura e Meio Ambiente. Ele disputou sua primeira eleição em 2012, quando a gestão municipal em que estava iria mudar, mas perdeu e voltou a trabalhar por contra própria. Depois, venceu a disputa para vereador em 2016, ficando no cargo até este ano, após ser reeleito em 2020.

Sobre representatividade negra na política, o político destacou que sua vitória é ainda mais significativa, pois Vila Pavão é “terra de pomeranos”, de maioria branca. “Só que a gente se interage bem. Sou uma pessoa muito simples, humilde, sei chegar e sei sair, e assim que é o meu trabalho”.

24 cidades comandadas por negros

Dos 78 municípios capixabas, 24 serão comandados por políticos que se autodeclararam negros, o que inclui pretos e pardos, conforme a classificação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) . Além de João Trancoso, que declarou ser preto, há 23 que disseram ser pardos.

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Nas eleições municipais anteriores, todos os negros eleitos se autodeclararam pardos.

Cabe aos próprios candidatos declararem a cor no momento de registrar a candidatura no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), podendo ser amarelo, branco, indígena, pardo ou preto, ou nenhuma raça.

A cor ou a raça dos candidatos é usada na definição de políticas públicas, como a distribuição do Fundo Partidário e do Fundo Eleitoral, dinheiro público repassado pelo governo aos partidos.

Desigualdades étnico-raciais

A eleição de um único preto a prefeito e o fato de apenas 40% das cadeiras em câmaras e prefeituras serem ocupadas por negros no Estado, evidencia, na avaliação do cientista social Wilson Camerino, que o patriarcalismo e o racismo estrutural continuam presentes, mantendo as desigualdades étnico-raciais, de gênero e de diversidade sexual no país.

“Na remota história do Brasil a população preta já se organizava politicamente em torno das rebeliões contra o sistema escravagista. Vários movimentos existiram em todo Brasil, por exemplo, a cabula, que era um misto de missão religiosa e política, as irmandades do rosário e os abolicionistas, que em nosso Estado capixaba fizeram história na luta contra a escravidão”, afirma.

"Hoje observamos muitos ganhos sociopolíticos de toda a história de luta da população preta. Porém, o Brasil vive sempre movimentos de uma política de, ora promoção e reconhecimento de direitos e reparações, ora de negações e retrocesso" Wilson Camerino - Cientista Social

Segundo Camerino, a representação que temos no cenário capixaba eleitoral não é a melhor, embora seja fruto do avanço da luta dos movimentos sociais organizados pela representatividade da população preta e das mulheres no cenário político.