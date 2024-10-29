Weverson Meireles: a trajetória do político até ser eleito prefeito da Serra

Após 28 anos, a Serra, maior município do Espírito Santo, terá um novo prefeito, o estreante em disputas eleitorais Weverson Meireles (PDT), de 33 anos. A reportagem de A Gazeta produziu uma linha do tempo que mostra a trajetória do político, da filiação ao partido no qual saiu candidato até ser eleito. Assista no vídeo acima.
Com passagens pelos governos federal, estadual e municipal, Weverson é formado em administração pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e rompe um ciclo de sete mandatos com a cidade sendo comandada por apenas dois gestores, Audifax Barcelos (PP) e Sergio Vidigal (PDT).