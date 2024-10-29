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Eleições 2024

Weverson Meireles: a trajetória do político até ser eleito prefeito da Serra

A Gazeta produziu uma linha do tempo que mostra a caminhada do político desde a filiação ao partido no qual saiu candidato, ainda na adolescência, até ser eleito; veja vídeo
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

29 out 2024 às 18:22

Publicado em 29 de Outubro de 2024 às 18:22

Após 28 anos, a Serra, maior município do Espírito Santo, terá um novo prefeito, o estreante em disputas eleitorais Weverson Meireles (PDT), de 33 anos. A reportagem de A Gazeta produziu uma linha do tempo que mostra a trajetória do político, da filiação ao partido no qual saiu candidato até ser eleito. Assista no vídeo acima.
Com passagens pelos governos federal, estadual e municipal, Weverson é formado em administração pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e rompe um ciclo de sete mandatos com a cidade sendo comandada por apenas dois gestores, Audifax Barcelos (PP) e Sergio Vidigal (PDT).  

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