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Eleições 2024

Weverson vai visitar unidades de saúde e nomear aprovados em concurso em 1° ato na Serra

Prefeito eleito anunciou, em entrevista à CBN Vitória, quais serão os seus primeiros atos, assim que tomar posse no dia 1° de janeiro de 2025
Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

28 out 2024 às 21:08

Publicado em 28 de Outubro de 2024 às 21:08

Prefeito eleito da Serra, com 138.071 votos, Weverson Meireles (PDT) já definiu quais serão os seus primeiros atos, assim que tomar posse no dia 1º de janeiro de 2025: percorrer todas as unidades de saúde do município e convocar aprovados em concursos realizados este ano pela prefeitura serrana. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (28), durante entrevista à rádio CBN Vitória.
“Em 1º de janeiro, estarei andando por todas as unidades de pronto atendimento, sintonizado nas melhorias que nós precisamos ter na saúde pública da Serra. Também vou nomear os novos servidores públicos aprovados no concurso público feito por (Sergio) Vidigal, atual prefeito”, disse Weverson.
O prefeito eleito, no entanto, disse que não há planos de realizar novos concursos logo no início de sua administração. "Vamos concluir os concursos já realizados, fazer as nomeações, e nos processos seletivos, vamos continuar convocando. Mas, nesse primeiro ano de gestão, nós ainda não discutimos a formulação de novo concurso público", comentou.
Weverson também afirmou que pretende dar continuidade às conquistas obtidas nos últimos anos na cidade, buscando melhorias em algumas áreas. “Os próximos passos são manter as conquistas e avançar, na inovação e tecnologia, nas políticas de meio ambiente, na sustentabilidade da cidade. Precisamos nos dedicar para manter a arrecadação no mesmo nível ou até mesmo aumentá-la para que cada dia mais possamos melhorar a qualidade de vida do nosso morador”, declarou.
A preocupação em aumentar a arreação, segundo Weverson, também está ligada às mudanças que reforma tributária vai causar para os municípios, que terão de lidar com novas formas para obtenção de receitas vindas dos impostos.
“Teremos de ter um olhar muito inovador. Por mais que o início seja em 2033, precisamos nos antecipar. Precisamos olhar para essa reforma como uma grande oportunidade. São 5.570 municípios no país. Todos eles vão enfrentar esse processo transitório, mas, com o nosso olhar inovador e moderno, potencializando cada vez mais o turismo, estamos nos preparando para esse momento de transição", destacou.
Entre os caminhos para a atração de investimentos e o aumento do turismo, Weverson cita a municipalização do trecho urbano da BR 101 e a construção de uma nova via ligando Serra e Vitória.
"Quando falamos da municipalização, teremos a oportunidade de criar um grande corredor de desenvolvimento às margens da BR 101. Ao mesmo tempo, teremos uma obra estruturante, que será histórica, que é a terceira ligação Serra-Vitória. Vamos conectar Jardim Camburi à praia de Carapebus, com um crescimento organizado e sustentável para o nosso litoral. Vamos encurtar o tempo e aproximar o litoral da Serra à Capital e às outras cidades. Queremos que todas as regiões da Serra cresçam", planeja o futuro prefeito.
Para esses investimentos, Weverson disse contar com o diálogo aberto com o governo do Estado. “Tenho uma relação pessoal muito boa (com o governador Renato Casagrande), uma relação política excelente. E nós vamos aperfeiçoar ainda mais essa parceria com o governo do Estado”, declarou o prefeito eleito, que pretende aproveitar a parceria com Casagrande para atrair mais recursos para a cidade.
O apoio do atual prefeito, Sergio Vidigal, também será importante, de acordo com Weverson. "Vidigal é médico e tomou a decisão de retomar a profissão dele, assim que encerrar o mandato. Mas vou a todo o tempo buscá-lo, porque ele é um homem experiente. Não tenho dúvida nenhuma de que ele é o grande vencedor desta eleição, em todo o Espírito Santo. Pegou um gestor, dos bastidores – eu não era conhecido politicamente –, e me apresentou para a cidade. A minha vitória é a da continuação da gestão do Vidigal. E é a vitória de uma renovação segura", afirmou. 
No dia seguinte à vitória na eleição, ocorrida no domingo (27), o prefeito eleito disse ainda não ter definido a formação de sua equipe de governo. "Temos dois nomes confirmados para a próxima gestão: eu (Weverson) e minha vice-prefeita, Delegada Gracimeri", brincou, ressaltando que a escolha do secretariado será feita com base em critérios técnicos. 

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