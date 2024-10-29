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Eleições 2024

'Qualquer um teria minha parceria, mas me identifico com Weverson', diz Casagrande

Governador se reuniu com o prefeito eleito e o atual prefeito, Sergio Vidigal, nesta terça-feira (29), no Palácio Anchieta
Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

29 out 2024 às 14:57

Publicado em 29 de Outubro de 2024 às 14:57

Weverson Meireles, Renato Casagrande e Sergio Vidigal durante reunião no Palácio Anchieta
Weverson Meireles, Renato Casagrande e Sergio Vidigal se reuniram no Palácio Anchieta Crédito: Governo do ES/Divulgação
O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), repercutiu, nesta terça-feira (29), a eleição do ex-secretário de Estado do Turismo Weverson Meireles (PDT) como novo prefeito da Serra, no segundo turno das eleições, definido no último domingo (27). Conforme o socialista, qualquer um dos sete nomes que disputaram o pleito na cidade teria apoio do governo do Estado, após se tornar chefe do Executivo municipal. O mandatário, no entanto, admite ter maior identificação com o pedetista, a quem declarou apoio durante a campanha eleitoral.
A afirmação do governador foi feita à reportagem de A Gazeta, no Palácio Anchieta, em Vitória, ao ser perguntado se o resultado na Serra seria uma vitória do governo. Weverson se junta a Arnaldinho Borgo (Podemos), de Vila Velha, e Euclério Sampaio (MDB), de Cariacica, no grupo dos prefeitos eleitos na Grande Vitória que fazem parte da base aliada de Casagrande. Apenas Lorenzo Pazolini (Republicanos), reeleito para comandar Vitória por mais quatro anos, mantém distanciamento da gestão casagrandista.
"Acho que a vitória é da população da Serra, que soube fazer uma eleição tranquila. Naturalmente, qualquer um que fosse o prefeito eleito na Serra teria minha parceria, mas tenho maior identificação com o Weverson", disse Casagrande.
Na manhã desta terça-feira (29), Casagrande, que até então não havia se manifestado sobre a vitória de seu aliado no maior município do Estado, recebeu Weverson e Sergio Vidigal (PDT), atual prefeito da cidade, para uma reunião em seu gabinete para tratar, entre outros temas, sobre as futuras parcerias entre o Executivo estadual e a Prefeitura da Serra. Minutos após o encontro, o socialista fez publicação em suas redes sociais parabenizando o pedetista pela vitória no segundo turno.
'Qualquer um teria minha parceria, mas me identifico com Weverson', diz Casagrande
"Vamos dar sequência àquilo que a gente está fazendo com o prefeito Sergio Vidigal. E vamos iniciar novas parcerias com o prefeito Weverson. Quero saudar, de fato, o resultado da eleição na Serra, respeitando todos os candidatos que disputaram o pleito", pontuou o governador. 
Por fim, Casagrande destacou que todos que, segundo ele, entraram na corrida eleitoral pela Prefeitura da Serra sabiam que Weverson era o único candidato que contaria com o apoio declarado do governo durante a campanha.
"Todos já sabem do meu compromisso com o projeto liderado pelo Sergio Vidigal. Ninguém entrou nesta eleição sem ter essa informação de que daria apoio ao projeto do Sergio, caso ele fosse candidato, ou ao candidato que ele indicasse", concluiu.

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