Weverson Meireles, Renato Casagrande e Sergio Vidigal se reuniram no Palácio Anchieta Crédito: Governo do ES/Divulgação

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), repercutiu, nesta terça-feira (29), a eleição do ex-secretário de Estado do Turismo Weverson Meireles (PDT) como novo prefeito da Serra , no segundo turno das eleições, definido no último domingo (27). Conforme o socialista, qualquer um dos sete nomes que disputaram o pleito na cidade teria apoio do governo do Estado , após se tornar chefe do Executivo municipal. O mandatário, no entanto, admite ter maior identificação com o pedetista, a quem declarou apoio durante a campanha eleitoral.

"Acho que a vitória é da população da Serra, que soube fazer uma eleição tranquila. Naturalmente, qualquer um que fosse o prefeito eleito na Serra teria minha parceria, mas tenho maior identificação com o Weverson", disse Casagrande.

Na manhã desta terça-feira (29), Casagrande, que até então não havia se manifestado sobre a vitória de seu aliado no maior município do Estado, recebeu Weverson e Sergio Vidigal (PDT), atual prefeito da cidade, para uma reunião em seu gabinete para tratar, entre outros temas, sobre as futuras parcerias entre o Executivo estadual e a Prefeitura da Serra . Minutos após o encontro, o socialista fez publicação em suas redes sociais parabenizando o pedetista pela vitória no segundo turno.

Your browser does not support the audio element. 'Qualquer um teria minha parceria, mas me identifico com Weverson', diz Casagrande

"Vamos dar sequência àquilo que a gente está fazendo com o prefeito Sergio Vidigal. E vamos iniciar novas parcerias com o prefeito Weverson. Quero saudar, de fato, o resultado da eleição na Serra, respeitando todos os candidatos que disputaram o pleito", pontuou o governador.

Por fim, Casagrande destacou que todos que, segundo ele, entraram na corrida eleitoral pela Prefeitura da Serra sabiam que Weverson era o único candidato que contaria com o apoio declarado do governo durante a campanha.