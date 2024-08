Eleições 2024

Candidatura de Bruno Marianelli à reeleição é confirmada em Linhares

Evento de oficialização ocorreu na noite de quinta-feira (1º) e contou com a participação do ex-prefeito Guerino Zanon e demais lideranças políticas locais

Prefeito de Linhares, Bruno Marianelli (Republicanos) vai disputar a reeleição nas eleições 2024. (Reprodução)

O prefeito de Linhares, Bruno Marianelli (Republicanos), teve a candidatura à reeleição confirmada na noite de quinta-feira (1º), mas o nome do vice ainda não foi anunciado. Estiveram presentes no evento o ex-prefeito Guerino Zanon (PSD) e o deputado federal Amaro Neto (Republicanos), além de presidentes municipais dos partidos que vão apoiar Marianelli em busca de mais um mandato.

Outros líderes políticos enviaram vídeos de apoio ao prefeito, como Marcos Pereira, deputado federal e presidente nacional do Republicanos; Erick Musso, presidente estadual do Republicanos; Da Vitória, deputado federal e presidente estadual do PP; Evair de Melo (PP), deputado federal; e Renzo Vasconcelos, presidente estadual do PSD e pré-candidato a prefeito de Colatina.

O anúncio do vice deverá ser feito até a data limite das convenções e, no momento, o Republicanos em Linhares conversa com lideranças que integram a coligação com o partido.

Durante o discurso, Bruno Marianelli destacou que não caiu de paraquedas no cargo de prefeito, após Guerino Zanon ter deixado a prefeitura para entrar na disputa pelo governo do Estado, em 2022. O atual prefeito evidenciou que está junto com o grupo político de Zanon desde 1997, contribuindo como secretário de Finanças e na transformação social vivida pela cidade.

Além do Republicanos, compõem a base de apoio de Marianelli os partidos PSD, Novo, MDB, Avante, Agir, PMB, DC e o PP. Em sua fala, Guerino Zanon afirmou que conversa com José Carlos Elias em busca do apoio do ex-deputado estadual, que também já foi prefeito de Linhares.

José Carlos Elias é a aposta do PT para a disputa pelo comando do Executivo municipal em Linhares, no entanto, uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) impediu que o político se filie ao partido, alegando que ele está com o título de eleitor irregular e os direitos políticos suspensos. A convenção do PT está marcada para o dia 5 de agosto. A legenda até pode registrar a candidatura de Elias, mas pode ocorrer a impugnação.

O presidente do PP, o ex-deputado estadual Marcos Garcia, também esteve no palanque de Bruno Marianelli. Até a semana passada, Garcia falava em lançar candidatura própria na cidade, mas na quarta-feira (31), declarou para A Gazeta ter desistido e voltado a apoiar a reeleição do atual prefeito.

