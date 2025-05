Dez cadeiras

ES vai manter número de deputados na Câmara; entenda

Projeto aprovado pela maioria dos deputados prevê adequar a proporção de parlamentares ao crescimento populacional dos Estados

Publicado em 7 de maio de 2025 às 16:27

Os 10 deputados federais do Espírito Santo na Câmara Crédito: Reprodução | Montagem A Gazeta

Mesmo com a aprovação do aumento de 513 para 531 deputados federais na Câmara, o Espírito Santo vai continuar com 10 cadeiras na Casa. A redistribuição prevê adequar a proporção de parlamentares ao crescimento populacional de cada Estado. Como a população capixaba se manteve estável, conforme os números do Censo de 2022, a composição da bancada capixaba seguirá como está.>

A necessidade de rever a distribuição de cadeiras na Câmara dos Deputados surgiu após uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que, em agosto de 2023, aprovou a redistribuição de vagas na Casa de Leis seguindo os dados do Censo de 2022, sob pena de o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) realizar essa adequação. Com a necessidade do aumento de vagas para alguns Estados, outros poderiam sair perdendo. Como solução para esse impasse, os deputados, então, aprovaram o aumento no número de vagas na Câmara, em votação realizada na noite de terça-feira (6).>

Com a mudança, ganham cadeiras nove Estados: Pará (4), Santa Catarina (4), Amazonas (2), Mato Grosso (2), Rio Grande do Norte (2), Goiás (1), Ceará (1), Paraná (1) e Minas Gerais (1).>

O advogado Sandro Câmara explica que o Espírito Santo não estava entre aqueles que perderiam representantes caso a redistribuição proposta pelo STF fosse implementada e também não está entre os que ganharão novas vagas quando a mudança entrar em vigor a partir da legislatura de 2027.>

>

“Essa situação ocorre porque o Espírito Santo manteve uma proporção populacional relativamente estável em comparação com outros Estados, de acordo com o Censo 2022. Assim, enquanto alguns Estados ganharão representantes e outros teriam perdido (mas agora manterão suas bancadas), o Espírito Santo permanece na mesma situação atual”, destaca o especialista em Direito Público.>

Veja como vai ficar o número de deputados por Estado

Acre: 8 deputados

8 deputados Alagoas: 9

9 Amapá: 8

8 Amazonas: 10 (+2)*

10 (+2)* Bahia: 39

39 Ceará: 23 (+1)

23 (+1) Distrito Federal: 8

8 Espírito Santo: 10

10 Goiás: 18 (+1)

18 (+1) Maranhão: 18

18 Minas Gerais: 54 (+1)

54 (+1) Mato Grosso do Sul: 8

8 Mato Grosso: 10 (+2)

10 (+2) Pará: 21 (+4)

21 (+4) Paraíba: 12

12 Pernambuco: 25

25 Piauí: 10

10 Paraná: 31 (+1)

31 (+1) Rio de Janeiro: 46

46 Rio Grande do Norte: 10 (+2)

10 (+2) Rondônia: 8

8 Roraima: 8

8 Rio Grande do Sul: 31

31 Santa Catarina: 20 (+4)

20 (+4) Sergipe: 8

8 São Paulo: 70

70 Tocantins: 8

8 TOTAL: 531

531 *Entre parênteses, o número de vagas acrescidas para a próxima legislatura >

Entenda o projeto

A proposta que amplia de 513 para 531 o total de parlamentares da Câmara foi feita para evitar que algumas bancadas estaduais diminuíssem durante a redistribuição. A proporção, pelo projeto, passa a valer a partir da legislatura eleita em 2026.>

A redistribuição de vagas foi uma demanda do STF para evitar que Estados cuja população cresceu nos últimos anos ficassem subrepresentados na Casa.>

Inicialmente, a proposta faria com que alguns Estados perdessem cadeiras no plenário, para que outros ganhassem, o que gerou controvérsia entre as bancadas.>

A Constituição Federal determina que a representação na Câmara dos Deputados deve ser proporcional à população de cada Estado. Mas os constituintes definiram o mínimo de 8 e o máximo de 70 deputados por unidade da federação.>

O número de cadeiras por Estado, contudo, não é alterado desde dezembro de 1993, ano em que ocorreu o último redesenho das vagas na Câmara a partir da aprovação de uma lei complementar. Não houve atualização do tamanho das bancadas a partir dos dados dos Censos de 2000 e 2010.>

O texto determina que a composição não deve ser alterada antes que uma nova edição do Censo aconteça e permite que partidos entrem no Tribunal de Contas da União (TCU) para pedir auditoria dos dados e da redistribuição de cadeiras. >

