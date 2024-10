Apenas duas mulheres foram eleitas prefeitas no ES

Iracy Baltar (Podemos) foi eleita em Montanha e Ana Malacarne (MDB), que chefia São Domingos do Norte, conseguiu se reeleger

Das 19 mulheres que se candidataram às prefeituras capixabas em 2024, apenas duas foram eleitas neste domingo (6) para comandar os municípios do Espírito Santo pelos próximos quatro anos.

No último pleito municipal, em 2020, apenas uma mulher havia sido eleita para o cargo de prefeita: Ana Malacarne (MDB), que chefia São Domingos do Norte. Nestas eleições de 2024, ela foi reeleita com 65,60% dos votos para dar andamento à gestão.