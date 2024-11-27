Para vigiar e cobrar: 15 promessas de Lucas Scaramussa para Linhares

Estender o horário de funcionamento das unidades de saúde, tirar do papel a construção da rodoviária da cidade e diminuir os cargos comissionados são algumas das promessas feitas durante a campanha eleitoral pelo prefeito eleito de Linhares, Lucas Scaramussa (Podemos). Os objetivos estabelecidos pelo deputado estadual devem ser alcançados até 2028, quando serão realizadas novas eleições municipais.
Para que os moradores de Linhares acompanhem e cobrem as promessas feitas pelo prefeito eleito a partir do ano que vem, A Gazeta elencou 15 compromissos concretos assumidos por Scaramussa em diferentes áreas, como educação, saúde, segurança, mobilidade, meio ambiente e infraestrutura. Eles foram selecionados com base no plano de governo registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em sabatinas, entrevistas e debates dos quais o então candidato participou.
Confira abaixo 15 promessas feitas por Scaramussa nas Eleições 2024:
01
Ampliar o horário de funcionamento das unidades de saúde
A concentração de atendimentos no Hospital Geral de Linhares (HGL) é, de acordo com Scaramussa, um dos principais problemas da saúde no município.
Em entrevista concedida ao Gazeta Meio Dia, da TV Gazeta, o deputado afirmou que é preciso ampliar o horário de funcionamento das unidades de saúde para "desafogar" o HGL.
“Linhares não tem uma rede de saúde com extensão de funcionamento de horário. Isso é inadmissível. Aí você tem o Hospital Geral que colapsa, porque ele não vira referência. Então o maior desafio: tornar o Hospital Geral uma referência em parceria com o governo do Estado, pelo porte e tamanho, e ter recursos para que a gente invista nas unidades de saúde, estenda o horário de funcionamento e consiga atender a população”.
A fala, que se deu já após o pleito, reafirma uma das promessas presentes no plano de governo do futuro prefeito: "ampliar o horário de funcionamento das UBS (Unidades Básicas de Saúde), mantendo a estratégia de saúde da família exclusivamente sem intervalos nesse período".
02
Centro de Segurança
Para aumentar a segurança na cidade, o deputado promete, em plano de governo, a construção de um Centro Integrado de Segurança Pública.
O objetivo é, de acordo com o documento, reunir as forças policiais do Estado e do município em um ambiente estruturado e integrado.
03
Demissão de comissionados
Durante entrevista ao Gazeta Meio Dia, Scaramussa, ao ser questionado sobre o orçamento municipal e a necessidade de uma reforma administrativa na cidade, afirmou que será preciso demitir servidores comissionados.
"É necessário reduzir os cargos comissionados e estimular o servidor de carreira que quer e deseja trabalhar a entregar o seu melhor. Com isso a gente consegue valorizar a questão salarial do servidor de carreira e enxugar a máquina administrativa, porque eu entendo que ela não precisa ter o tamanho que tem hoje”.
04
Rodoviária
Sonho antigo dos linharenses, a construção do terminal rodoviário é uma das promessas feitas pelo futuro prefeito em entrevista realizada por A Gazeta.
"É meta. A rodoviária é uma das maiores obras de infraestrutura e de mobilidade urbana da nossa cidade. Vai ser executada em parceria com o governo do Estado, em parcerias público-privadas, isso eu não tenho dúvida”, afirmou Scaramussa.
05
Centro de Inovação
A criação de um parque tecnológico é uma das propostas que consta no programa de governo do parlamentar.
Conforme o plano, será "uma estrutura de integração que oferece um conjunto de mecanismos e serviços de suporte ao processo de inovação tecnológica, envolvendo instituições públicas, privadas e academias, incentivando o desenvolvimento de P&D (Pesquisa e Desenvolvimento) em diversas áreas".
06
Digitalização pública
Tornar a Prefeitura de Linhares 100% digital é uma das metas do mandatário eleito, como propõe o plano de governo.
O objetivo da ação é modernizar o serviço público municipal.
07
Novas UPAs
A construção de duas novas Unidades de Pronto Atendimento (UPA) no município, sendo uma no bairro Canivete, e outra no distrito de Bebedouro, promessa presente no plano de governo de Scaramussa, foi reafirmada durante entrevista ao Gazeta Meio Dia.
O prefeito eleito disse que a meta é descentralizar os serviços da área da saúde, possibilitando o atendimento de urgências e emergências nas UPAs, desafogando o Hospital Geral.
08
Centro POP
Criar um Centro de Referência Especializado para acolher a população em situação de rua na cidade é uma proposta que consta no plano de governo do eleito para comandar Linhares.
Segundo o documento, o "Centro POP" contará com uma equipe técnica visando o acolhimento deste grupo e posterior encaminhamento para retirada da condição.
09
Museus linharenses
Scaramussa prevê, em plano de governo, a construção de museus temáticos para retratar a história de Linhares.
10
Proteção animal
Buscando garantir o bem estar animal, o deputado propõe, em documento, criar um canal de denúncias de maus tratos e abandono de animais.
11
Alfabetização total
Alfabetizar 100% das crianças até o 2º ano do Ensino Fundamental é uma das metas estabelecidas pelo prefeito eleito em seu plano de governo.
No documento, é proposta a implantação do Programa Municipal de Alfabetização, chamado de "Alfabetiza Linhares", para atingir o objetivo.
12
Observatório da Segurança
Possibilitar a análise de dados integrados e elaborar um mapa da violência em tempo real são metas que poderão, conforme plano de governo, ser efetivadas a partir da criação do "Observatório da Segurança Pública", uma das promessas de Scaramussa.
13
Novas escolas
Com o objetivo de desenvolver e aprimorar a infraestrutura educacional, o prefeito eleito promete, em programa de governo, ampliar e construir novos Centros de Educação Infantil Municipal (CEIM) e Escolas de Ensino Fundamental,
"com foco nas demandas locais, buscando ainda convênios Federais e Estaduais para novas escolas em locais de maior demanda por vagas".
Os exemplos citados no documento são as construções de CEIM nos bairros BNH, Baixo Quartel e Degredo; a ampliação do CEIM do bairro Movelar; a ampliação da escola do Japira; e construção de escola de ensino fundamental em Rio Quartel.
14
Casa do Produtor Rural
Para fortalecer a agricultura linharense, Scaramussa propõe a criação da Casa do Produtor Rural de Linhares.
A meta é tornar a Secretaria Municipal de Agricultura um "local de resolutividade aos produtores rurais, com a presença física do departamento de arrecadação, Incaper (Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural), Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária), Idaf (Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo), Serviço de Inspeção Municipal (SIM) e outros que possam facilitar a vida e o deslocamento dos produtores rurais", conforme plano de governo.
15
Centro de Referência
Para atender a população com Transtornos do Espectro Autista, o plano de governo do futuro mandatário propõe a construção de um Centro de Referência Multidisciplinar.
O objetivo é oferecer atendimento inclusivo para crianças e adolescentes em fase escolar com autismo ou outros transtornos.
Para ter acesso a outras promessas feitas por Lucas Scaramussa e por outros candidatos durante a campanha, o leitor pode utilizar o Compare e Vote, ferramenta desenvolvida por A Gazeta durante as Eleições 2024.
Ao entrar na plataforma, basta selecionar um dos municípios, escolher dois candidatos para comparar suas propostas e, por fim, selecionar a área de interesse. São elas: saúde, educação, emprego e habitação, assistência social, infraestrutura, segurança, meio ambiente, cultura e esporte, transporte, turismo, economia e gestão e inovação. As informações que constam na ferramenta foram extraídas dos arquivos entregues pelos próprios candidatos ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Veja abaixo: