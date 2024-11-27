Para vigiar e cobrar: 15 promessas de Lucas Scaramussa para Linhares





TV Gazeta, o deputado afirmou que é preciso ampliar o horário de funcionamento das unidades de saúde para "desafogar" o HGL. Em entrevista concedida ao Gazeta Meio Dia , da, o deputado afirmou que é preciso ampliar o horário de funcionamento das unidades de saúde para "desafogar" o HGL.





“Linhares não tem uma rede de saúde com extensão de funcionamento de horário. Isso é inadmissível. Aí você tem o Hospital Geral que colapsa, porque ele não vira referência. Então o maior desafio: tornar o Hospital Geral uma referência em parceria com o governo do Estado, pelo porte e tamanho, e ter recursos para que a gente invista nas unidades de saúde, estenda o horário de funcionamento e consiga atender a população”.





A fala, que se deu já após o pleito, reafirma uma das promessas presentes no plano de governo do futuro prefeito: "ampliar o horário de funcionamento das UBS (Unidades Básicas de Saúde), mantendo a estratégia de saúde da família exclusivamente sem intervalos nesse período".

A concentração de atendimentos no Hospital Geral de Linhares (HGL) é, de acordo com Scaramussa, um dos principais problemas da saúde no município.