Planos para o mandato

Scaramussa quer fazer concurso da Guarda e focar no turismo em Linhares

O deputado estadual, eleito prefeito da cidade no último domingo (6) após obter 52,92% dos votos válidos, concedeu entrevista ao Gazeta Meio Dia nesta quarta-feira (9)

3 min de leitura min de leitura

Lucas Scaramussa participou de entrevista no estúdio do Gazeta Meio Dia. (Reprodução/TV Gazeta)

Breno Coelho Repórter / [email protected]

O prefeito eleito de Linhares, Lucas Scaramussa (Podemos), apresentou alguns dos seus planos para a cidade, durante entrevista no Gazeta Meio Dia, da TV Gazeta, nesta quarta-feira (9). Vitorioso nas urnas com 52,92% dos votos válidos, o atual deputado estadual disse que pretende realizar concurso para a Guarda Municipal e ainda investir no potencial turístico do município.

“Eu nunca vou passar e não passei, durante o processo eleitoral, uma borracha na história de ninguém. Não fazia sentido. Foi uma cidade que evoluiu muito, com a matriz econômica dela que se diversificou e isso foi muito bom. Só que é uma cidade que precisava de um novo arranjo de inovações”, aponta o prefeito.

Scaramussa disse que pretende dar continuidade ao projeto anterior da cidade, mas foi além. “Queremos criar um plano de desenvolvimento para que os ambientes de negócio da cidade, que passa pelo petróleo e gás, que passa pelas matrizes da agricultura, do serviço principal, pelo zoneamento da cidade, não estejam na mão de um, de dois ou do prefeito, ou do vice-prefeito, ou do secretário de desenvolvimento. Os arranjos de desenvolvimento, as oportunidades precisam estar na nas mãos dos investidores”, analisa.

Para fazer tudo o que pretende em Linhares, o próximo prefeito aposta no turismo como forma de aumentar a arrecadação.

Nós temos o litoral mais rico do Espírito Santo. Temos rotas turísticas de montanhas. A gente tem as lagoas mais belas e grandiosas, eu digo do Brasil. Então, a gente pode diversificar a matriz econômica, gerar novas fontes de renda voltadas ao serviço, que é o nosso grande desafio Lucas Scaramussa • Prefeito eleito de Linhares

Outra medida adotada será a reforma administrativa. “É necessário reduzir cargos comissionados e estimular o servidor de carreira que quer e deseja trabalhar, entregar o seu melhor. Com isso, a gente consegue valorizar a questão do salário dos servidores de carreira e enxugar a máquina administrativa, que eu entendo que não precisa ter o tamanho que tem hoje”, destaca.

Saúde e segurança

O futuro prefeito de Linhares acredita que uma extensão no horário de funcionamento das unidades de saúde será fundamental para desafogar o Hospital Geral da cidade, que acaba concentrando muitos atendimentos.

Além disso, ele afirma que Linhares possui uma rede de saúde forte, mas alguns cidadãos precisam viajar para outro lugar para fazer um exame. “São exames especializados que demandam até uma preparação pessoal. E você tem que submeter a distância de uma viagem para isso. Às vezes, porque uma máquina desses exames está quebrada há um ano no Hospital Geral”, observou o deputado, que afirma que uma parceria com o governo do Estado é necessária para resolver o problema.

Quanto à questão da segurança, Lucas Scaramussa acredita que o caminho é tratar melhor o servidor público da área.

“O servidor público está muito desmotivado, com salários extremamente defasados, abaixo do mínimo legal. Tem 12 anos que não temos concurso da Guarda Municipal. Quando os nossos guardas fizeram concurso, muitos deles tinham 25, 30 anos. Hoje, 25% da guarda têm 65 anos, e mais de 50% estão acima dos 55, 60 anos de idade e dizem: 'Lucas, eu não consigo mais correr atrás de uma pessoa de 25'. Então, a gente precisa urgentemente de um concurso da guarda e ter uma equiparação salarial e justa”, analisa.

O prefeito ainda complementa: “Além disso, criar um ambiente de estrutura para que ele (o guarda) esteja na rua fazendo o que sabe fazer, no patrimônio público, na escola, na praça e também na rua. Nós precisamos de uma sede da Delegacia da Mulher. Nossos índices de violência contra a mulher são assustadores”.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta