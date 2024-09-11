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Eleições 2024

Lucas Scaramussa promete nova rodoviária e creches de tempo integral em Linhares

Candidato à prefeitura pelo Podemos, deputado estadual citou ainda a construção de passagens elevadas para melhorar a mobilidade no município; confira entrevista em vídeo
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

11 set 2024 às 14:01

Publicado em 11 de Setembro de 2024 às 14:01

Construir uma nova rodoviária, passagens elevadas sobre a BR 101 e mais creches de tempo integral. Essas são algumas das propostas apresentadas por Lucas Scaramussa (Podemos) nesta série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Linhares, que começaram a ser publicadas na terça-feira (10) e seguem até quinta (12). Confira o vídeo no fim do texto.
VEJA AQUI: a lista dos candidatos em Linhares
Além de Linhares, nesta semana também estão sendo divulgadas as entrevistas com os políticos que querem comandar Cachoeiro de Itapemirim pelos próximos quatro anos. Já na próxima semana, entre os dias 16 e 20 de setembro, serão publicadas as conversas com os candidatos a prefeito de Colatina.
As entrevistas dão prosseguimento a uma sequência de diálogos, sabatinas e debates de A Gazeta com os nomes que disputam o posto máximo do Executivo nos maiores colégios eleitorais do Espírito Santo, iniciada em agosto com os municípios da Grande Vitória.
Todos os candidatos a prefeito das três cidades registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) foram convidados a responder quais são os seus planos para seis áreas prioritárias da cidade. O candidato Galego, que concorre à Prefeitura de Linhares pelo PT, não quis participar da entrevista.
As perguntas cobrem temas como mobilidade urbana, saúde, segurança pública, educação, finanças, meio ambiente e infraestrutura e foram feitas em vídeo, em uma entrevista de 10 minutos. O número de questões variou conforme o aproveitamento do tempo pelo candidato. Também foi pedido que os candidatos destacassem por que merecem ser prefeito.
Assista à entrevista completa:

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