Angelo Martins Denicoli aparece entre indiciados pela PF por suspeita de tramar golpe de Estado Crédito: Redes Sociais/Reprodução

Your browser does not support the audio element. Veja o que diz a PF sobre participação de major do ES em trama golpista

Na última terça-feira (26), o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), retirou o sigilo do inquérito sobre a tentativa de golpe. Um dos principais documentos é o relatório, em que são descritas as apurações sobre a trama golpista e a participação de cada um dos indiciados, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e figuras do alto escalão do seu governo.

O major foi procurado pela reportagem de A Gazeta na noite de quinta-feira (28) para comentar o relatório da PF, mas disse que não falaria sobre o assunto.

As investigações apontaram que os indiciados se estruturaram por meio de divisão de tarefas, o que permitiu a individualização das condutas e a constatação da existência dos seguintes grupos:

Núcleo de Desinformação e Ataques ao Sistema Eleitoral;

Núcleo Responsável por Incitar Militares a Aderirem ao Golpe de Estado;

Núcleo Jurídico;

Núcleo Operacional de Apoio às Ações Golpistas;

Núcleo de Inteligência Paralela;

Núcleo Operacional para Cumprimento de Medidas Coercitivas.

No relatório da PF, com exatas 884 páginas, o major da reserva Angelo Martins Denicoli é apontado como integrante do Núcleo de Desinformação e Ataques ao Sistema Eleitoral, do qual também fariam parte Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro; Anderson Torres, ex-ministro da Justiça; e Hélio Ferreira Lima, tenente-coronel e ex-integrante do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República; além de cinco outros membros.

O grupo teria como função, de acordo com as investigações, produzir e difundir narrativas falsas, de forma contínua e repetitiva, sobre a existência de vulnerabilidade e fraude no sistema eletrônico de votação do país. “Os investigados durante todo o processo se utilizaram do modus operandi da denominada milícia digital”, diz o relatório.

O Núcleo de Desinformação e Ataques ao Sistema Eleitoral começou a atuar ainda em 2019, mas ganhou relevo em 2022. Segundo as investigações, após a derrota de Bolsonaro nas eleições daquele ano, o grupo trabalhou para reverberar a ideia de que a votação foi fraudada, “estimulando seus seguidores a ‘resistirem’ na frente de quartéis e instalações das Forças Armadas, no intuito de criar o ambiente propício para o Golpe de Estado”, conforme cita o relatório.

Grupo técnico

Uma das citações à participação do major Angelo Martins Denicoli no relatório da PF é de 2020. O militar aparece em um documento no qual Alexandre Ramagem, então diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), relata a Bolsonaro a criação de um ‘‘grupo técnico, de confiança, para trabalho de aprofundamento da urna eletrônica’’. No texto, Ramagem revela: ‘‘Estou com ajuda do Denicoli nessa empreitada”. Veja imagem abaixo:

Major do Espírito Santo é citado em documento escrito em 2020 pelo diretor da Abin da época Crédito: Reprodução

Transmissão ao vivo

Denicoli também está envolvido, segundo as investigações, na difusão de fake news para desestabilizar o sistema eleitoral brasileiro em 2022. Segundo a PF, o major atuou como elo entre a organização criminosa e o consultor político argentino Fernando Cerimedo, informação que já havia sido dada pela colunista Letícia Gonçalves em fevereiro deste ano

Dono do canal La Derecha Diário e apoiador da família Bolsonaro, Cerimedo foi o responsável por uma live, realizada em 4 de novembro de 2022, que disseminou informações falsas sobre supostas irregularidades em urnas eletrônicas antigas, fabricadas antes de 2020. O conteúdo, na época, foi amplamente divulgado entre grupos bolsonaristas.

Fake news na nuvem

Denicoli também é citado no relatório da PF a respeito da divulgação de informações falsas sobre as urnas compartilhadas em dezembro de 2022 por Cerimedo.

Na ocasião, um perfil no X (antigo Twitter) divulgou arquivos publicados em uma pasta no serviço de nuvem Google Drive, criada pelo consultor político argentino. Entre os documentos, um deles era de autoria de Denicoli. Veja imagem abaixo:

Arquivos publicados em uma pasta de serviço de nuvem nos quais aparece documento de autoria de Denicoli Crédito: Reprodução

Para a PF, a pasta no Google Drive confirma a ação coordenada do grupo, no sentido de disseminar por múltiplos canais os dados falsos sobre o sistema eletrônico de votação. “Além disso, evidenciou-se a relação de Angelo Martins Denicoli com o argentino Fernando Cerimedo e suas atuações, dentro da divisão de tarefas estabelecida, para disseminar conteúdos falsos sobre o sistema eletrônico de votação”, diz o relatório.

Alvo de operação no início do ano

Com a deflagração da operação, o major ficou proibido de manter contato com os demais investigados, até por meio de seus advogados, além de não poder deixar o Brasil, tendo que entregar seu passaporte às autoridades policiais.

Demissão do governo de São Paulo

Pouco mais de uma semana após ter sido alvo da operação da PF, o major teve sua exoneração informada pelo governo paulista , onde ocupava o cargo de assessor especial da Companhia de Processamento de Dados de São Paulo (Prodesp).