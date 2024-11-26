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STF tira sigilo de investigação da PF sobre tentativa de golpe: o que acontece agora?

Alexandre de Moraes determinou envio à PGR do relatório da PF que acusou Jair Bolsonaro, Braga Netto, Heleno e outros 35 investigados de tentativa de golpe de Estado e organização criminosa.

Publicado em 26 de Novembro de 2024 às 13:44

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

26 nov 2024 às 13:44
Imagem BBC Brasil
Bolsonaro foi acusado pela PF de tentativa de golpe de Estado Crédito: Getty Images
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), retirou o sigilo da investigação da Polícia Federal (PF) que acusou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros 37 investigados de tentativa de golpe de Estado e organização criminosa.
Na decisão, o ministro determinou o envio do relatório da PF para análise da Procuradoria-Geral da República.
Moraes também concedeu acesso ao documento aos acusados que pediram vistas, como os generais Augusto Heleno e Walter Braga Netto, ambos ex-ministros de Bolsonaro, além do ex-presidente.
O ministro manteve, no entanto, o sigilo sobre a delação do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens e braço direito de Bolsonaro, que fez um acordo de delação premiada no inquérito que investiga uma suposta tentativa de anular o resultado das eleições de 2022.
De acordo com a investigação da PF, Bolsonaro, Heleno, Braga Netto, Cid e outros militares conspiraram para impedir que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assumisse o Planalto e, assim, manter Bolsonaro no poder.
A PF apurou que os investigados teriam planejado matar Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e Alexandre de Moraes.
Os investigados negam as acusações.

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